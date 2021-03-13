مدينة الثقافة: الملتقى الوطني لفنون العرائس من 14 الى 21 مارس

ينظم المركز الوطني لفن العرائس الملتقى الوطني لفنون العرائس في دورته الرابعة من 14 الى 21 مارس الجاري بمدينة الثقافة، الشاذلي القليبي بالعاصمة.وتتزامن هذه البرمجة مع استئناف الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية بفضاءات العروض مع تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بالمجال.الملتقى الوطني لفنون العرائس هو تظاهرة عرائس سنوية بعثت سنة 2017 للاحتفال باليوم العالمي لفنّ العرائس يوم 21 مارس من كل سنة. ويهدف الملتقى بالأساس إلى إبراز وتقديم أهم الأعمال العرائسية التونسية وتسليط الضوء على التجارب العرائسية الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص.تقدّم خلال هذا الملتقى عروض مسرحية عرائسية باختلاف أنواعها منها 8 عروض مسرحية عرائسيـة موجهة للطفــل وعرض مسرحي عرائسي موجه للكهولكما يحرص الملتقى على تقديم مادة تكوينية هامة من خلال تنظيم ورشات تطبيقية تهتمّ بكل جوانب العرض العرائسي من كتابة الى مختلف تقنيات صنع العروسة وتحريكها, تتوجه هذه الورشات للطلبة والعرائسيين كما ينظم المركز في هذه الدورة ورشة "عرائس الطين " وهي موجهة للأطفال.ويخصص المركز يوم الاختتام 21 مارس للاحتفال باليوم العالمي لمسرح العرائس وتكريم عرائسيين تونسيين على غرار محي الدين بن عبد الله والمرحوم المنصف بلحاج يحي