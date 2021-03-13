في انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ببنزت وزير الصحة يؤكد سلامة التلقيح ضد كورونا من اي خطر

وات -

قال وزير الصحة، فوزي المهدي، اليوم السبت ببنزرت، ان 530 الف شخص، فقط، قد قاموا بالتسجيل في منصة ايفاكس "evax.tn"، داعيا المواطنين الى الاقبال بكثافة على التسجيل في المنصة بما يتيح لهم القيام بالتلقيح.وشدد مهدي في تصريح لمراسل (وات) ببنزرت، على هامش انطلاق عمليات التلقيح في الجهة باشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، "انه لا خطر من اللقاح" مشددا على ان اللجان العلمية الخبيرة بالمجال قد امنت ذلك"وأضاف انه "من المنتظر أن تصل إلى تونس بداية من الاسبوع المقبل شحنة من لقاح "فايزر" تضم 93600 جرعة في اطار مبادرة "كوفاكس" العالمية بالاضافة الى شحنة من 137 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا البريطالني، و200 الف جرعة لقاح سينوفاك الصيني و100 الف جرعة تم التعاقد بشانها مباشرة مع مخبر فايزر.وعبر الوزير عن ارتياحه للاستعدادات الصحية سواء في جهة بنزرت او في بقية جهات البلاد لتامين نجاح الحملة الوطنية للتلقيح.وافاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، ان الجهة الصحية ببنزرت تلقت فجر اليوم 600 جرعة من التلاقيح الخاصة بحملة التطعيم الجهوية ضد فيروس كورونا المستجد.وأضاف ان 168 اطار طبي وشبه طبي من العاملين عن قرب في مسالك " كوفيد19" بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة وقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ببنزرت قاموا بعملية التسجيل لتلقي التطعيم بالمركز الجهوي للتلقيح بفضاء دار الشباب سيدي سالم ببنزرت الشمالية.ومن جانبه بين والي بنزرت، محمد قويدر، انه تمت تهيئة 3 مراكز جهوية للتطعيم بالولاية بكل من معتمديات بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وراس الجبل الى جانب تهيئة 6 مراكز محلية ببقية معتمديات الجهة، كما تم وضع رزنامة لمعاضدة للاطارات الطبية وشبه الطبية المكلفة بالتلقيح من الهياكل المتطوعة من الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية وبقية النسيج الجمعياتي والمجتمعي عموما.