النجم الساحلي - تعافي كشريدة من فيروس كورونا وتمديد عقد سوما الى جوان 2024

وات - اعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تماثل مدافعه الايمن وجدي كشريدة للشفاء من فيروس كورونا.
وكان فريق جوهرة الساحل اعلن قبلها تعافي لاعب ارتكازه مالك بعيو ايضا من فيروس كورونا لتبقى قائمة المصابين تقتصر على المهاجم فخري العوجي وحارس المرمى وليد كريدان.
ومن جهة اخرى، نجحت ادارة النجم الساحلي في تمديد عقد مهاجمها الشاب الغيني علي سوما الى غاية جوان 2024.
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وكان فريق جوهرة الساحل اعلن قبلها تعافي لاعب ارتكازه مالك بعيو ايضا من فيروس كورونا لتبقى قائمة المصابين تقتصر على المهاجم فخري العوجي وحارس المرمى وليد كريدان.
ومن جهة اخرى، نجحت ادارة النجم الساحلي في تمديد عقد مهاجمها الشاب الغيني علي سوما الى غاية جوان 2024.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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