النجم الساحلي - تعافي كشريدة من فيروس كورونا وتمديد عقد سوما الى جوان 2024

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اعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تماثل مدافعه الايمن وجدي كشريدة للشفاء من فيروس كورونا.وكان فريق جوهرة الساحل اعلن قبلها تعافي لاعب ارتكازه مالك بعيو ايضا من فيروس كورونا لتبقى قائمة المصابين تقتصر على المهاجم فخري العوجي وحارس المرمى وليد كريدان.ومن جهة اخرى، نجحت ادارة النجم الساحلي في تمديد عقد مهاجمها الشاب الغيني علي سوما الى غاية جوان 2024.