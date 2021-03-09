انطلاق أول عملية تلقيح ضد كورونا السبت المقبل ووزارة الصحة تخطط لتلقيح 3 مليون شخص بحلول جوان القادم

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تنطلق أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تونس يوم السبت 13 مارس الجاري، وفق ما كشفه وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه بمطار تونس قرطاج على تسلم أول دفعة تلقيح متكوّنة من 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وقادمة من روسيا.وقال مهدي ردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول عدد المنتفعين بهذه الكمية، إن "هذه الدفعة ستمكن من تلقيح 15 ألف منتفع من العاملين في الخط الأول في منظومة كوفيد 19 وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على أن تقع عملية تذكير لهم بعد 3 أسابيع".وأكد وزير الصحة فوزي مهدي أن هناك مخطط لتلقيح 3 مليون تونسي بحلول شهر جوان المقبل، مع وصول كميات هامة من التلاقيح إما عن طريق مبادرة "كوفاكس" أو عن طريق صفقات الشراء المبرمة بين وزارة الصحة ومخابر الأدوية العالمية.وبحسب تقديرات أولية، فإن معدل عمليات التلقيح في اليوم يمكن أن يصل إلى 250 ألف تلقيح يوميا في كامل جهات البلاد حسب توفير الموارد البشرية والمراكز الجهوية للتلقيح، حسب وزير الصحة، الذي رجح تحديد معدل التلاقيح في اليوم خلال أسبوعين.وأكد وزير الصحة استعداد الاطارات التي ستشرف على عمليات التطعيم، وجهوزية جميع المراكز الجهوية للتلاقيح في كل الولايات والمخازن المخصصة لحفظ التلاقيح ووسائل نقلها وتوزيعها.ومن المنتظر أن تعقد يوم غد الأربعاء جلسة عمل في مقر وزارة الصحة بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي للنظر في المسائل المتعلقة بالإرساليات التي سترد على الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم في منظومة التلقيح الوطنية (evax).وتوقع فوزي مهدي أن يرتفع عدد المسجلين في منظومة التلقيح الوطنية مع الشروع في حملة التطعيم، علما وأن عدد المسلجين لم يتجاوز إلى حد الآن 520 ألف شخص.