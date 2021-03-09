كأس الاتحاد الافريقي: برنامج الجولة الأولى

وات - في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم الأربعاء :
المجموعة الأولى:
إينييمبا (نيجيريا) - أهلي بنغازي (ليبيا)
وفاق سطيف (الجزائر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)
المجموعة الثانية:
نهضة بركان (المغرب) - نابسا ستارز (زامبيا)
شبيبة القبائل (الجزائر) - كوتون سبور (الكاميرون)
المجموعة الثالثة:
النادي الصفاقسي - ساليتاس (بوركينافاسو)
النجم الساحلي - جاراف (السينغال)
المجموعة الرابعة:
الرجاء البيضاوي (المغرب) - نامونغو (تنزانيا)
بيراميدز (مصر) - نكانا (زامبيا)
ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.
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المجموعة الأولى:
إينييمبا (نيجيريا) - أهلي بنغازي (ليبيا)
وفاق سطيف (الجزائر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)
المجموعة الثانية:
نهضة بركان (المغرب) - نابسا ستارز (زامبيا)
شبيبة القبائل (الجزائر) - كوتون سبور (الكاميرون)
المجموعة الثالثة:
النادي الصفاقسي - ساليتاس (بوركينافاسو)
النجم الساحلي - جاراف (السينغال)
المجموعة الرابعة:
الرجاء البيضاوي (المغرب) - نامونغو (تنزانيا)
بيراميدز (مصر) - نكانا (زامبيا)
ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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