كأس الاتحاد الافريقي: برنامج الجولة الأولى

وات -

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم الأربعاء :إينييمبا (نيجيريا) - أهلي بنغازي (ليبيا)وفاق سطيف (الجزائر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)نهضة بركان (المغرب) - نابسا ستارز (زامبيا)شبيبة القبائل (الجزائر) - كوتون سبور (الكاميرون)النادي الصفاقسي - ساليتاس (بوركينافاسو)النجم الساحلي - جاراف (السينغال)الرجاء البيضاوي (المغرب) - نامونغو (تنزانيا)بيراميدز (مصر) - نكانا (زامبيا)ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.