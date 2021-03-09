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كأس الاتحاد الافريقي: برنامج الجولة الأولى

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 15:10 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم الأربعاء :

المجموعة الأولى:
إينييمبا (نيجيريا) - أهلي بنغازي (ليبيا)

وفاق سطيف (الجزائر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)

المجموعة الثانية:
نهضة بركان (المغرب) - نابسا ستارز (زامبيا)
شبيبة القبائل (الجزائر) - كوتون سبور (الكاميرون)

المجموعة الثالثة:
النادي الصفاقسي - ساليتاس (بوركينافاسو)
النجم الساحلي - جاراف (السينغال)

المجموعة الرابعة:
الرجاء البيضاوي (المغرب) - نامونغو (تنزانيا)
بيراميدز (مصر) - نكانا (زامبيا)

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.

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