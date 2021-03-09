كاس الكنفديرالية الافريقية - النادي الصفاقسي والنجم الساحلي من اجل بداية موفقة

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يسعى النادي الصفاقسي والنجم الساحلي الى تحقيق بداية موفقة في دور المجموعات لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم عندما يستضيفان غدا الاربعاء نادي ساليتاس البوركيني وجاراف السنيغالي على التوالي لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثالثة.في صفاقس سيواجه نادي عاصمة الجنوب فريق ساليتاس البوركيني الذي تاسس سنة 2015 ونجح في مشاركته الاولى في كاس الكنفدرالية الافريقية في موسم 2018-2019 في بلوغ دور المجموعات ليصبح بذلك اول فريق من بوركينافاسو يبلغ مرحلة المجموعات في مسابقة قارية.وكان فريق ساليتاس ازاح في الدور الفاصل فريق بوينغيدي الغابوني بعد الخسارة ذهابا 0-1 والفوز ايابا 3-1ويتطلع نادي عاصمة الجنوب الفائز بلقب كاس الكنفديرالية الافريقية في ثلاث مناسبات سنوات 2007 و2008 و2013 الى الفوز بلقب جديد لهذه المسابقة والتعويض لخروجه المبكر من مسابقة رابطة الابطال الافريقية.وتاتي هذه المباراة في ظرف فتح فيه النادي الصفاقسي صفحة جديدة بتولي الاسباني مورسيا المقاليد الفنية خلفا لانيس بوجلبان. وكان الفني الاسباني تعادل في اول مباراة رسمية له مع النادي الصفاقسي يوم الاحد الماضي 0-0 ضد النادي الافريقي في اطار البطولة المحلية.وسيحاول النادي الصفاقسي استغلال تجربته الكبيرة في هذه المسابقة من اجل الخروج بنقاط المباراة التي من شانها ان ترفع من معنويات اللاعبين وتعزز ثقتهم بانفسهم استعدادا لبقية المواجهات.وتنطلق المباراة على الساعة الثانية ظهرا بملعب الطيب المهيري بصفاقس بادارة الحكم السوداني محمد فضيل صبري.وفي رادس يتبارى فريق جوهرة الساحل مع جاراف السنيغالي الذي يعد اكثر الاندية السنيغالية تتويجا على الصعيد المحلي لكنه لم يعرف نجاحات تذكر على الصعيد القاري. وكان فريق دياراف كسب تاهله بعد تغلبه على بلاتينوم الزمبابوي ذهابا وايابا بذات النتيجة 1-0.ويحدو النجم الساحلي المتوج بهذه المسابقة سنتي 2006 و2015 اصرار كبير على العودة الى واجهة كرة القدم الافريقية لا سيما بعد تحسن اداء الفريق ونتائجه منذ قدوم المدرب لسعد الدريدي الذي اكد في اكثر من مناسبة ان التتويج القاري يبقى من ابرز اهداف الفريق هذا الموسم.ويذكر ان الفريق السنيغالي سيخوض مباراة الغد تحت قيادة المدرب الشيخ غاي الذي عوض ماليك داف.وسيعمل فريق جوهرة الساحل على اقتحام دور المجموعات من الباب الكبير ليؤكد مدى قدرته على لعب الادوار في هذه المسابقة القارية. ويعتبر الفوز في المباراة الافتتاحية هاما للغاية باعتباره سيمكن المجموعة من خوض بقية مشوار السباق في احسن الظروف وباقل ضغوطات ممكنة.وسيكون النجم الساحلي منقوصا من خدمات المنتدبين الجدد (بن عيادة وبوتمان والمزياني) اضافة الى بعض المصابين بفيروس كورونا (كشريدة وكريدان والعوجي) لكن بالرغم من ذلك سيعمل الاطار الفني على اختيار افضل تشكيلة ممكنة من اجل كسب نقاط الفوز.وتنطلق المباراة على الساعة الخامسة بادارة الحكم المصري احمد الغندور.