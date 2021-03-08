الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة عشرة

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الاربعاء:
في المنزه - س 14
الترجي الرياضي التونسي - اتحاد بن قردان
الحكم: يوسف السرايري
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - النادي الافريقي
الحكم: الصادق السالمي
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - نجم المتلوي
الحكم: أحمد الذوادي
في المهدية - س 14
مستقبل الرجيش - الملعب التونسي
الحكم: وليد البناني
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - النادي البنزرتي
الحكم: مجدي بالحاج علي
ملاحظة: تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.
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في المنزه - س 14
الترجي الرياضي التونسي - اتحاد بن قردان
الحكم: يوسف السرايري
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - النادي الافريقي
الحكم: الصادق السالمي
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - نجم المتلوي
الحكم: أحمد الذوادي
في المهدية - س 14
مستقبل الرجيش - الملعب التونسي
الحكم: وليد البناني
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - النادي البنزرتي
الحكم: مجدي بالحاج علي
ملاحظة: تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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