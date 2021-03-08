الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة عشرة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الاربعاء:في المنزه - س 14الترجي الرياضي التونسي - اتحاد بن قردانالحكم: يوسف السرايريفي تطاوين - س 14اتحاد تطاوين - النادي الافريقيالحكم: الصادق السالميفي القيروان - س 14شبيبة القيروان - نجم المتلويالحكم: أحمد الذواديفي المهدية - س 14مستقبل الرجيش - الملعب التونسيالحكم: وليد البنانيفي سليمان - س 14مستقبل سليمان - النادي البنزرتيالحكم: مجدي بالحاج عليملاحظة: تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.