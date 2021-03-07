مركز فن العرائس ينظم ورشة لصنع الافلام القصيرة “عروستي تحكيلي"

بمناسبة الدورة الرابعة للملتقى الوطني لفنون العرائس، ينظم المركز الوطني لفن العرائس بالشراكة مع مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي ورشة لصنع الافلام القصيرة بتقنية الكروما كاي «عروستي تحكيلي ".وتهدف هذه الورشة التي ستنطلق اولى دفعاتها من 14 إلى 21 مارس الجاري بالمركز الوطني، الى فتح آفاق جديدة للعرائسين باستعمال التقنيات الحديثة وجمع اختصاصات فنية مختلفة لتطوير المشهد العرائسي وابتكار محامل جديدة. وهي موجهة طلبة وخريجي الإختصاصات التالية:فنون درامية وتقنيات سمعية بصرية والسينماوينقسم برنامج الورة إلى مرحلتين، حيث تتضمن الاولى مرحلة التصميم وهي تتمثل في تنظيم ورشات افتراضية وحضورية حول "تحويل الأفكار إلى سيناريو" و" أساسيات تصوير ومونتاج الكروما" وستوري بورد الإيقاع والزمن وبناء القصة النهائية.اما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ، فبمجرد اكتمال مرحلة التصميم، يتم تقسيم المشاركين إلى 6 فرق للقيام بتنفيذ أفضل 6 مشاريع (إختيار العروسة الفيلم-الخلفيات-اضاءة-عناصرالفيلم...الخ)فالتصوير والتحريك النهائى للفيلم ثم المونتاج وتركيب الفيديو والصوت و اخراجه فنيا ليتم اثر ذلك عرض العمل على لجنة التحكيم ومناقشته وتوزيع الجوائزوعلى الراغبين في الترشح لهذه الورشة، ارسال ترشحاتهم إلى الرابط التالي httpss://forms.gle/GCvd2onVBXScRMC8Aوقد حدد أخر أجال لتقديم الترشحات ليوم 12 مارس الجاري.ويتضمن ملف الترشح سيرة ذاتية مفصلة للمترشح (مع ذكر أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني) وفكرة مشروع فيلم قصير يفضل أن يكون حول عروسة واحدة او في مكان واحد (فى حدود صفحة واحدة) الى جانب تقديم أعمال سابقة (إن وجدت) في شكل فيديوهات على رابط اليوتيوب