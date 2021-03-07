الرابطة الاولى - الجولة 16 - النجم الساحلي ينفرد بالمركز الثاني

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انفرد النجم الساحلي بالمركز الثاني بفضل فوزه اليوم في ملعب حمام سوسة على مستقبل سليمان بنتيجة 2- صفر في اطار الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويدين النجم في فوزه للاعبيه الجزائريين رضوان زردوم د45 والطيب مزياني د90 زائد 2 صاحبي هدفي الانتصار.ويملك النجم في رصيده 30 نقطة وراء الترجي المتصدر ب37 نقطةومن جهته بقي رصيد مستقبل سليمان عند 20 نقطة في المركز السابع.ومن جهته استعاد الملعب التونسي نغمة الانتصارات متجاوزا سلسلة اخفاقاته على ملعبه عندما حقق فوزا معنويا على حساب فريق شبيبة القيروان بفضل هدفي حسن مسعدي د25 من ضربة جزاء وبلال اية مالك د68 .ويتقاسم الملعب التونسي المركز الثامن مع الاتحاد المستيري برصيد 19 نقطة بينما لم يجمع ضيفه فريق شبيبة القيروان الى حد هذه الجولة سوى نقطتين من تعادلين و14 هزيمة منذ انطلاق البطولة ما جعله يتذيل الترتيب واصبحت مهمته صعبة في انقاذ موقفه خاصة وانه يبتعد مسافة 12 نقطة عن منطقة الانقاذ ( المركز الثاني عشر )وانتهت بقية المقابلات التي جرت اليوم بنتيجة التعادل حيث اكتفى الاولمبي الباجي على ميدانه بالتعادل السلبي مع ضيفه مستقبل الرجيش. وبقي المضيف وضيفه على نفس المسافة حيث يحتل الاولمبي الباجي المركز السادس ب21 نقطة وراء مستقبل الرجيش الخامس 24 نقطةوكسب نجم المتلوي نقطة ثمينة من تعادله في بنزرت مع النادي البنزرتي 1-1 . وبادر الضيوف بالتسجيل عن طريق علاء بوسليمي د48 قبل ان يتمكن امادو صابو من التعديل للنادي البنزرتي د73ويحتل نجم المتلوي المركز 11 ب17 نقطة متقدما على مضيفه النادي البنزرتي صاحب المركز 12 بثلاث نقاط حيث يملك 14 نقطةوانتهى كلاسيكو ملعب رادس بلا فائز ولا مهزوم حيث تعادل النادي الافريقي مع ضيفه النادي الصفاقسي . وبدت النتيجة غير مرضية للفريقين . فلا الفريق المحلي استفاد من نقطة غير كافية في سعيه من اجل الخروج من المركز قبل الاخير حيث بقي في المركز 13 ب13 نقطة ولا النادي الصفاقسي تمكن من تشديد الملاحقة على المتصدر بل فوت في المرتبة الثانية للنجم الساحلي.واصبح النادي الصفاقسي ثالثا ب28 نقطة مع اتحاد بنقردان الذي فاز امس في بنقردان على اتحاد المنستير 3-2وتاجلت مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي الى موعد لاحق.في بن قرداناتحاد بن قردان 3ايوب التليلي (45) وعمر زكري (54) وسيف الدين الجربي (63)الاتحاد المنستيري 2ادريس المحيرصي (35) وداغو تشيبامبا (ض ج 90 ز1)في حمام سوسة -النجم الساحلي 2رضوان زردوم د45 والطيب مزياني د90 زائد 2مستقبل سليمان صفرفي باجة -الاولمبي الباجي صفرمستقبل الرجيش صفرفي بنزرت -النادي البنزرتي 1امادو صابو د73نجم المتلوي 1علاء بوسليمي د48في باردوالملعب التونسي 2حسن مسعدي د25 من ضربة جزاء وبلال اية مالك د68شبيبة القيروان صفرفي رادسالنادي الافريقي صفرالنادي الصفاقسي صفر1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 72- النجم الساحلي 30 15 9 3 3 22 123-النادي الصفاقسي 28 15 8 4 3 21 8- اتحاد بن قردان 28 16 7 7 2 16 85-مستقبل الرجيش 24 16 6 6 4 16 116- الاولمبي الباجي 21 16 5 6 5 15 167- مستقبل سليمان 20 16 5 5 6 19 248- الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13-الملعب التونسي 19 16 4 7 5 18 16-10- اتحاد تطاوين 18 15 4 6 5 12 1611-نجم المتلوي 17 16 4 5 7 9 1512- النادي البنزرتي 14 15 3 5 7 10 1513 - النادي الافريقي 13 16 2 7 7 16 2514- شبيبة القيروان 2 16 0 2 14 8 37