الهاشمي الوزير يؤكد جاهزية مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 في كامل البلاد وانطلاق عملية التلقيح بكثافة حال وصول الدفعة الأولى من التلاقيح في مارس إلى تونس

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قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا الهاشمي الوزير اليوم الجمعة إن عملية التلقيح ستنطلق بكثافة بعد 24 ساعة أو 48 ساعة على أقصى تقدير من وصول الدفعة الأولى من التلاقيح خلال مارس الجاري إلى تونس.وأكد الوزير خلال ندوة صحفية للجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا عقدت بمقر رئاسة الحكومة، للإعلان عن التدابير الوقائية الجديدة لمكافحة كوفيد 19،جاهزية مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 في كامل جهات البلاد، كاشفا عن تخصيص فرق متنقلة لتلقيح الأشخاص الذين لا يمكنهم التنقل.وفي ما يتعلق بنجاعة تخزين التلاقيح، أوضح الهاشمي الوزير أن وزارة الصحة لديها أجهزة تبريد قادرة على احتواء عدد كبير من مختلف أنواع التلاقيح التي سيتم توريدها بداية من الشهر الجاري.وقال إن لوزارة الصحة ما يقارب 5 مبردات لحفظ تلاقيح "فايزر" في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، مرجحا توريد 8 مبردات إضافية في الفترة المقبلة لحفظ التلاقيح.ولاحظ الوزير أن تونس لديها تقاليد عريقة في عمليات التلقيح ضد عدد من الأمراض لاسيما التلاقيح الموجهة للأطفال والتي تصل نسبتها، وفق قوله، إلى 95 بالمائة.وحول كميات التلاقيح التي ينتظر أن تصل إلى تونس الشهر الجاري، ذكر الوزير بان هناك كمية في حدود 93600 جرعة تلقيح من نوع "فايرز" وما يقارب 500 ألف جرعة تلقيح من نوع "استارزينيكا" ستصل إلى تونس في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية.وأشار إلى أن تخصيص كمية أخرى تقدر بنحو 30 ألف جرعة تلقيح من نوع "سبوتنيك" وكمية بحجم 300 ألف جرعة تلقيح ستصل خلال الأيام المقبلة إلى تونس، مجددا التأكيد أن عملية التلقيح ستنطلق هذا الشهر بكثافة من أجل تعزيز مناعة التونسيين والحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.خميس