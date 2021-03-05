النادي الصفاقسي - الاسباني مورسيا يشرع في مهامه خلفا لبوجلبان

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أعلن النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الجمعة، عن تعيين المدرب الاسباني جوزي موريسيا على رأس الاطار الفني لفريق الأكابر بصفة رسمية خلفا للمدرب انيس بوجلبان مشيرا الى ان الفني الاسباني شرع اليوم في مهامه الجديدة.ويذكر أنّ النادي الرياضي الصفاقسي يحتل المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 27 نقطة وتنتظره اليوم الاحد مباراة كلاسيكية مع النادي الافريقي بملعب رادس لحساب الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وتجدر الاشارة الى أنّ جوزي موريسيا غونزالز المعروف بكنية " بيبي مورسيا " هو من مواليد قرطبة الإسبانية يوم 3 ديسمبر 1964 وقد أشرف على حظوظ عديد الاندية منها بالخصوص اف سي قرطبة واتليتكو مدريد وسلتا فيغو اضافة الى الشحانية القطري.