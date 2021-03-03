فوز ثمين للاولمبي الباجي خارج القواعد

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صعد الاولمبي الباجي الى المركز السادس عقب فوزه على مضيفه فريق شبيبة القيروان 1-0 اليوم الاربعاء في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل ابراهيم فرحي (82) هدف الفوز للاولمبي الباجي الذي رفع رصيده الى 20 نقطة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطتين في اسفل الترتيب.وغنم كل من النادي الافريقي والنجم الساحلي نقطة بتعادلهما خارج القواعد مع كل من مستقبل الرجيش ونجم المتلوي على التوالي بنفس النتيجة 1-1.في ملعب المهدية بادر مستقبل الرجيش بافتتاح التسجيل عن طريق مروان السعيدي (54) قبل ان يتمكن صابر خليفة من تعديل النتيجة (65).وفي المتلوي بادر اصحاب الارض بافتتاح التسجيل عن طريق الكامروني فرانك سيديريك (76) قبل ان ينجح حمزة لحمر من تسجيل هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 90 ز4.وكانت الجولة الخامسة عشرة افتتحت امس الثلاثاء بتعادل مستقبل سليمان مع اتحاد بنقردان 2-2وتقام غدا الخميس مقابلتا النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين والنادي البنزرتي والملعب التونسي فيما تاجلت مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري الى يوم 27 مارس الجاري بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.في المهديةمستقبل الرجيش 1 مروان السعيدي دق 54النادي الافريقي 1 صابر خليفة دق 65في المتلوينجم المتلوي 1 فرانك سيدريك دق 76النجم الرياضي الساحلي 1 حمزة لحمر ( ض ج 90 ز4)في القيروانشبيبة القيروان 0الأولمبي الباجي 1 ابراهيم فرحي دق 82الثلاثاء 2 مارس 2021في سليمانمستقبل سليمان 2 ( رشاد العرفاوي دق 45 ض ج و محمد بن طرشة دق 55 )اتحاد بن قردان 2 ( سيف الدين الجربي دق 15 و يوسف المسراطي دق 52 )في ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 14:00)النادي الرياضي الصفاقسياتحاد تطاوينفي ملعب أحمد البصيري ببنزرتالنادي الرياضي البنزرتيالملعب التونسيجدير بالذكر أنّ مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري ستقام يوم 27 مارس بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.الفرق ن ل ف ت ه له عليه1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 72- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 63- النجم الساحلي 27 14 8 3 3 20 124- اتحاد بن قردان 25 15 6 7 2 13 65-مستقبل الرجيش 23 15 6 5 4 16 116- الاولمبي الباجي 20 15 5 5 5 15 167- مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 228- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 109 -الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 1510-نجم المتلوي 16 15 4 4 7 8 1411- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 1512 - النادي الافريقي 12 15 2 6 7 16 2513- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 1414- شبيبة القيروان 2 15 0 2 13 8 35