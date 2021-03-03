فوز ثمين للاولمبي الباجي خارج القواعد

وات - صعد الاولمبي الباجي الى المركز السادس عقب فوزه على مضيفه فريق شبيبة القيروان 1-0 اليوم الاربعاء في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل ابراهيم فرحي (82) هدف الفوز للاولمبي الباجي الذي رفع رصيده الى 20 نقطة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطتين في اسفل الترتيب.
وغنم كل من النادي الافريقي والنجم الساحلي نقطة بتعادلهما خارج القواعد مع كل من مستقبل الرجيش ونجم المتلوي على التوالي بنفس النتيجة 1-1.
في ملعب المهدية بادر مستقبل الرجيش بافتتاح التسجيل عن طريق مروان السعيدي (54) قبل ان يتمكن صابر خليفة من تعديل النتيجة (65).
وفي المتلوي بادر اصحاب الارض بافتتاح التسجيل عن طريق الكامروني فرانك سيديريك (76) قبل ان ينجح حمزة لحمر من تسجيل هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 90 ز4.
وكانت الجولة الخامسة عشرة افتتحت امس الثلاثاء بتعادل مستقبل سليمان مع اتحاد بنقردان 2-2
وتقام غدا الخميس مقابلتا النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين والنادي البنزرتي والملعب التونسي فيما تاجلت مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري الى يوم 27 مارس الجاري بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
الأربعاء 3 مارس 2021
في المهدية
مستقبل الرجيش 1 مروان السعيدي دق 54
النادي الافريقي 1 صابر خليفة دق 65
في المتلوي
نجم المتلوي 1 فرانك سيدريك دق 76
النجم الرياضي الساحلي 1 حمزة لحمر ( ض ج 90 ز4)
في القيروان
شبيبة القيروان 0
الأولمبي الباجي 1 ابراهيم فرحي دق 82
الثلاثاء 2 مارس 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 2 ( رشاد العرفاوي دق 45 ض ج و محمد بن طرشة دق 55 )
اتحاد بن قردان 2 ( سيف الدين الجربي دق 15 و يوسف المسراطي دق 52 )
الخميس 4 فيفري
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 14:00)
النادي الرياضي الصفاقسي
اتحاد تطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي
الملعب التونسي
جدير بالذكر أنّ مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري ستقام يوم 27 مارس بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7
2- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 6
3- النجم الساحلي 27 14 8 3 3 20 12
4- اتحاد بن قردان 25 15 6 7 2 13 6
5-مستقبل الرجيش 23 15 6 5 4 16 11
6- الاولمبي الباجي 20 15 5 5 5 15 16
7- مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 22
8- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10
9 -الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 15
10-نجم المتلوي 16 15 4 4 7 8 14
11- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 15
12 - النادي الافريقي 12 15 2 6 7 16 25
13- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14
14- شبيبة القيروان 2 15 0 2 13 8 35
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسجل ابراهيم فرحي (82) هدف الفوز للاولمبي الباجي الذي رفع رصيده الى 20 نقطة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطتين في اسفل الترتيب.
وغنم كل من النادي الافريقي والنجم الساحلي نقطة بتعادلهما خارج القواعد مع كل من مستقبل الرجيش ونجم المتلوي على التوالي بنفس النتيجة 1-1.
في ملعب المهدية بادر مستقبل الرجيش بافتتاح التسجيل عن طريق مروان السعيدي (54) قبل ان يتمكن صابر خليفة من تعديل النتيجة (65).
وفي المتلوي بادر اصحاب الارض بافتتاح التسجيل عن طريق الكامروني فرانك سيديريك (76) قبل ان ينجح حمزة لحمر من تسجيل هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 90 ز4.
وكانت الجولة الخامسة عشرة افتتحت امس الثلاثاء بتعادل مستقبل سليمان مع اتحاد بنقردان 2-2
وتقام غدا الخميس مقابلتا النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين والنادي البنزرتي والملعب التونسي فيما تاجلت مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري الى يوم 27 مارس الجاري بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
الأربعاء 3 مارس 2021
في المهدية
مستقبل الرجيش 1 مروان السعيدي دق 54
النادي الافريقي 1 صابر خليفة دق 65
في المتلوي
نجم المتلوي 1 فرانك سيدريك دق 76
النجم الرياضي الساحلي 1 حمزة لحمر ( ض ج 90 ز4)
في القيروان
شبيبة القيروان 0
الأولمبي الباجي 1 ابراهيم فرحي دق 82
الثلاثاء 2 مارس 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 2 ( رشاد العرفاوي دق 45 ض ج و محمد بن طرشة دق 55 )
اتحاد بن قردان 2 ( سيف الدين الجربي دق 15 و يوسف المسراطي دق 52 )
الخميس 4 فيفري
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 14:00)
النادي الرياضي الصفاقسي
اتحاد تطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي
الملعب التونسي
جدير بالذكر أنّ مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري ستقام يوم 27 مارس بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7
2- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 6
3- النجم الساحلي 27 14 8 3 3 20 12
4- اتحاد بن قردان 25 15 6 7 2 13 6
5-مستقبل الرجيش 23 15 6 5 4 16 11
6- الاولمبي الباجي 20 15 5 5 5 15 16
7- مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 22
8- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10
9 -الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 15
10-نجم المتلوي 16 15 4 4 7 8 14
11- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 15
12 - النادي الافريقي 12 15 2 6 7 16 25
13- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14
14- شبيبة القيروان 2 15 0 2 13 8 35
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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