رئيس الجمهورية يعبر عن دعمه "للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد"

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 1 مارس 2021 بقصر قرطاج رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء تقديره الكبير ودعمه اللامحدود للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد.كما جدّد تأكيده على أهمية تحقيق استقلالية القضاء ودور القضاء المستقل في بناء دولة القانون.