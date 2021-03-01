   Jassar - بترحلك مشوار  

رئيس الجمهورية يعبر عن دعمه "للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد"

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 19:18 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 1 مارس 2021 بقصر قرطاج رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء تقديره الكبير ودعمه اللامحدود للقضاة الشرفاء الحريصين على التصدي لكل مظاهر الفساد.

كما جدّد تأكيده على أهمية تحقيق استقلالية القضاء ودور القضاء المستقل في بناء دولة القانون.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221533

RESA67  (France)  |Lundi 01 Mars 2021 à 21h 27m |           
MounirBruxelle,
Avoir un système judiciaire indépendant et non soumis aux pressions des partis c’est aussi respecter la constitution. C’est même essentiel si on veut combattre la corruption et le favoritisme.



En continu

Toutes les news

الاثنين 01 مارس 2021 | 17 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:44 12:39 06:50 05:24
15°
 19° % 72 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1018°-1118°-1118°-1118°-12
  • Avoirs en devises
    21830,0

  • (1 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29985 DT        1$ =2,72350 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 mars)   339,1 MDT