تطاوين: فروع المنظمات الوطنية بالجهة تقرر تعليق مشاركتها في اجتماعات الوفد الجهوي المفاوض للحكومة

وات -

قررت فروع المنظمات الوطنية بتطاوين (الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة)، تعليق مشاركها في اجتماعات الوفد الجهوي والجلسات مع الطرف الحكومي، الى حين التزام بقية المكونات بمبادىء الحوار وبالتنسيق وباحترام الدور التاريخي والنضالي للمنظمات الوطنية.وعبّرت فروع المنظمات الوطنية بالجهة، في بيان مشترك تم إصداره عقب اجتماع انعقد يوم السبت المنقضي، خصص لتدارس الوضع في تطاوين وسبل التنسيق والتشاور فيما بينهم، عن التزامهم الدفاع عن مصالح الجهة ومواصلة دورهم في تحقيق مطالب الجهة وتنفيذ ما جاء في مختلف الاتفاقيات الخاصة بالولاية، داعين الحكومة الى الاسراع في تنفيذ كل قرارات رئيس الحكومة الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر الماضي وفق روزنامة واضحة ودقيقة.وكانت "تنسيقيّة اعتصام الكامور"، قد أمهلت الوفد الحكومي المبرمج الاجتماع الدوري معها، يوم 5 مارس الجاري للعمل بجدية على الانطلاق في تنفيذ مختلف القرارات وبنود "اتفاق الكامور2" خلال الاسبوع الجاري، مهدّدة مرة أخرى بالعودة الى "الفانا" لغلقها، وذلك وفق ما نشرته على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".