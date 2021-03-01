انس جابر تحافظ على مركزها 31 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

وات - حافظت التونسية انس جابر على مركزها 31 عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.
وكانت انس جابر بلغت في اخر ظهور لها على ملاعب التنس الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، قبل ان تخرج على يد اليابانية نعومي اوساكا التي توجت لاحقا باللقب.
وتشارك التونسية خلال هذا الاسبوع في بطولة الدوحة المفتوحة.
وبقيت الاسترالية اشلي بارتي الاولى عالميا متبوعة باليابانية نعومي اوساكا والرومانية سيمونا هاليب والامريكية صوفيا كينين والاوكرانية ايلينا سفيتولينا.
1- الاسترالية اشلي بارتي 9186 نقطة
2- باليابانية نعومي اوساكا 7835
3- الرومانية سيمونا هاليب 7255
4- الامريكية صوفيا كينين 5760
5- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 5370
6- التشيكية كارولينا بلسيوكوفا 5205
7- الامريكية سيرينا ويليامس 4915
8- البيلاروسية ارينا سابالينكا 4810
9- الكندية بيانكا اندرينسكو 4735
10- التشيكية بيترا كيفتوفا 4571
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وكانت انس جابر بلغت في اخر ظهور لها على ملاعب التنس الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، قبل ان تخرج على يد اليابانية نعومي اوساكا التي توجت لاحقا باللقب.
وتشارك التونسية خلال هذا الاسبوع في بطولة الدوحة المفتوحة.
وبقيت الاسترالية اشلي بارتي الاولى عالميا متبوعة باليابانية نعومي اوساكا والرومانية سيمونا هاليب والامريكية صوفيا كينين والاوكرانية ايلينا سفيتولينا.
1- الاسترالية اشلي بارتي 9186 نقطة
2- باليابانية نعومي اوساكا 7835
3- الرومانية سيمونا هاليب 7255
4- الامريكية صوفيا كينين 5760
5- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 5370
6- التشيكية كارولينا بلسيوكوفا 5205
7- الامريكية سيرينا ويليامس 4915
8- البيلاروسية ارينا سابالينكا 4810
9- الكندية بيانكا اندرينسكو 4735
10- التشيكية بيترا كيفتوفا 4571
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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