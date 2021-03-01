)المكلفة بالاعلام ) رئاسة الجمهورية تسلمت ألف جرعة من تلاقيح كورونا ووضعتها على ذمة الصحة العسكرية

وات -

تسلمت رئاسة الجمهورية ألف جرعة من تلقيح كورونا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في شكل هبة تم وضعها بالكامل على ذمة مصالح الصحة العسكرية، حسب ما أكدته المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم.واضافت قاسم ل(وات) ان هذه الجرعات ستخصص لتلقيح 500 من المهنيين في قطاع الصحة من العاملين في الخط الاول نافيا ان يكون قد انتفع بهذه التلاقيح مسؤولون او قيادات امنية او سياسية.ولم يكشف المصدر عن تاريخ تلقي الرئاسة للجرعات مشددا حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على ان تصل التلاقيح للعاملين في الخط الاول.وكانت أنباء تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تؤكد أن جرعات من التلاقيح تسلمتها رئاسة الجمهورية وتم توزيعها على قيادات أمنية وعسكرية ومسؤولين سامين برئاسة الجمهورية.