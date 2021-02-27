الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 27 فيفري 2021

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين 27 فيفري ( وات / مكتب مدنين) - سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، تعلقت الاولى بشخص في 72 من عمره، في حين تجاوز الثاني ال90 سنة، ليرتفع عدد الوفيات بهذا الفيروس منذ ظهوره الى 342 حالة وفاة.وتطور ايضا، العدد الجملي للاصابات بالفيروس الى 8391 اصابة بتسجيل 35 اصابة محلية جديدة من جملة 362 عينة وردت نتائجها على الادارة الجهوية للصحة بمدنين، وفق مدير الصحة الوقائية، زيد العنز.وتوزعت الاصابات الجديدة الى 10 اصابات بمدنين الجنوبية، و8 بكل من مدنين الشمالية وحومة السوق، و4 بجرجيس، واصابتين اثنين بكل من ميدون وسيدي مخلوف، واصابة واحدة باجيم، فيما لم تسجل معتمدية بن قردان وبني خداش اية اصابة وهو ما يجعل الوضع الوبائي في اتجاه الاستقرار بتراجع الاصابات الجديدة وخاصة بالشريط الساحلي للولاية، فيما يبقى الفيروس نشطا بالخصوص بمعتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية، وفق ما ذكره ل(وات) الدكتور زيد.واوضح، ان استقرار الوضع الوبائي من عدمه تثبته الايام المقبلة بلعتبار و ان هذا التراجع في الاصابات قد يفسر بانخفاض عدد عينات التحليل بسبب نقص في مستلزمات التحليل من ناحية، و لعدم اقبال عديد الحالات الحاملة لاعراض على مخابر التحليل لتاكدها من الاصابة بفيروس "كورونا".وشملت بعض الاصابات الجديدة عوني صحة لترتفع اصابات القطاع الصحي الى 242 اصابة، و4 اطارات تربوية، تطور بها اجمالي الاصابات لدى هذه الفئة الى 102.في المقابل، سجلت الجهة 67 حالة شفاء جديدة منها 18 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و12 بميدون، و11 بحومة السوق، و9 بجرجيس، و6 باجيم، و5 ببن قردان، وحالتي شفاء بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف وبني خداش، ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7329 حالة شفاء.جندوبة 27 فيفري (وات/ مكتب جندوبة) - سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوم 25 فيفري الجاري, 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد رفعها لـ121 عينة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة بالجهة في 12 افريل، تاريخ تسجيل اول إصابة بمدينة وادي مليز ، الى 2655 إصابة بعد اخضاع اكثر من 1120 عينة للتحليل.وتوزعت الإصابات الجديدة، بين إصابة واحدة بمعتمدية جندوبة، و4 إصابات بمعتمدية بوسالم, واصابتان بمعتمدية غار الدماء, واصابة واحدة بمعتمدية فرنانة، واصابة واحدة بمعتمدية عين دراهم.وبلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة، وفق التقرير اليومي المحيّن الصادر صباح اليوم السبت عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، 2512 مصابا.ويقيم الى حد يوم 25 فيفري الجاري بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة، 13 مصابا، فيما يقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة مصابين اثنين.باجة 27 فيفري (وات/ مكتب باجة) - سجلت ولاية باجة، امس الجمعة، 14 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 4475 حالة من جملة 14867 تحليلا تم اجراؤه.وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (6 حالات)، ومجاز الباب (3 حالات)، وتستور (3 حالات)، ونفزة (حالتان).وقد تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال96 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4310 شخصا، كما لم تسجل امس اية حالة وفاة، علما ان عدد الوفيات نتيجة الاصابة ب"كورونا" بباجة بلغ 145 حالة، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة .