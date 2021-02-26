المهدية : الاحتفاظ بحارس مدرسة ابتدائية تحرش بإحدى التلميذات

وات -

أكد الرائد محمد الغراد الناطق الرسمي بسام إقليم الحرس الوطني بالمهدية، الجمعة في تصريح لـ"وات"، أنه جرى "الاحتفاظ بحارس مدرسة ابتدائية بسبب تحرشه بإحدى التلميذات".وأوضح الغراد أن حارس المدرسة الابتدائية الخوالدية من معتمدية شربان، وهو مواليد 1974، "تحرش بتلميذة من نفس المدرسة من مواليد 2011".وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بالاحتفاظ بالمتهم وإحالته رفقة المحضر مشيرا إلى أن عائلة الضحية تقدمت، اليوم، بقضية في الغرض وفق ما صرح به المصدر الامني.