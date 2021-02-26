كأس الكونفدرالية الافريقية - نادي نامونغو التنزاني آخر متأهل لمرحلة المجموعات

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تأهل نادي نامونغو التنزاني لمرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم رغم هزيمته على ميدانه بدار السلام أمام نادي بريميرو أغوستو الأنغولي (1-3) في إياب الدور السادس عشر مكرر للمسابقة.وكان لقاء الذهاب الذي جري يوم الأحد 14 فيفري بدار السلام أيضا قد عاد لنامونغو (6-2).وجرت المباراتان بتنزانيا بعد الغاء مقابلة الذهاب التي كانت مقررة الأسبوع الماضي بلواندا (أنغولا) بسبب جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19).وفي مرحلة المجموعات التي يشارك فيها لأول مرة، سيلعب نادي نامونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الرجاء البيضاوي (المغرب) وبيراميدز (مصر) ونكانا (زامبيا).وتشارك تونس في مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية بكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي اللذين وضعتهما القرعة في نفس المجموعة الثالثة.وتنطلق مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية بإجراء الجولة الأولى يوم 10 مارس على أن تدور الجولة السادسة و الأخيرة يوم الاربعاء 28 أفريل.- المجموعة الاولى: إينييمبا (نيجيريا) - وفاق سطيف (الجزائر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا) - اهلي بنغازي (ليبيا)- المجموعة الثانية: نهضة بركان (حامل اللقب، المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) - كوتون سبور (الكاميرون) - نابسا ستارز (زامبيا)- المجموعة الثالثة: النجم الساحلي (تونس) - النادي الصفاقسي (تونس) - ساليتاس (بوركينافاسو) - جاراف (السينغال)- المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب) - بيراميدز (مصر)- نكانا (زامبيا) - نامونغو (تنزانيا)