مسيرتان منفصلتان بالعاصمة غدا السبت لكل من حركة النهضة وحزب العمال

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تنظم حركة النهضة غدا السبت تجمعا شعبيا اسمته "مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات" الذي دعت انصارها الى المشاركة فيه منذ ايام "للدفاع عن وحدة مؤسسات الدولة والكف عن دعوات الفوضى ودعوات حل البرلمان"ودعت الحركة مناضليها وأنصارها وعموم التونسيين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت لتكون "رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والإجتماعيّة بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة ".وستنطلق مسيرة أنصار حركة النهضة مع منتصف النهار من مفترق خير الدين باشا بمونبلزيرفي اتجاه ساحة 14 جانفي ومن المنتظر أن تخللها وقفات خطابية ،وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لحركة النهضة بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".من جهته اعلن كل من حزب العمال واتحاد القوى الشبابية، انه سينظم غدا السبت، مسيرة تنطلق منتصف النهار من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة .ودعا منظمو المسيرة منخرطيهم ومناصريهم وعموم الشعب التونسي إلى النزول للشارع والتظاهر يوم السبت تحت شعار "سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية" وذلك للتنديد بما اعتبروه "عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها" وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للحزب بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.