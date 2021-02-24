الكرة الطائرة : نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس

وات - جرت اليوم الأربعاء أربع مباريات ضمن الدور ثمن النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة .
وأسفرت عن النتائج التالية:
اتحاد قرطاج - المستقبل الرياضي بالمرسى 0 - 3
النادي الرياضي لحمام الأنف - النادي الأولمبي القليبي 0 - 3
جمعية بومهل البساتين الرياضية - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3
النجم الرياضي الرادسي - سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3
وفي بقية لقاءات الدور ثمن النهائي التي كان من المقرر اجراءها اليوم فازت الفرق المضيفة بالغياب:
الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس - نادي تونس الجوية (فوز الاتحاد الرياضي للنقل بالغياب)
النادي الرياضي الصفاقسي - نجم حلق الوادي والكرم ( فوز النادي الرياضي الصفاقسي بالغياب)
مولدية بوسالم - جمعية إتصالات صفاقس ( فوز مولدية بوسالم بالغياب)
كما تجدر الاشارة أنّ فريق الترجي الرياضي التونسي أعفي من هذا الدور بعد انسحاب نادي فتح حمام الغزاز.
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وأسفرت عن النتائج التالية:
اتحاد قرطاج - المستقبل الرياضي بالمرسى 0 - 3
النادي الرياضي لحمام الأنف - النادي الأولمبي القليبي 0 - 3
جمعية بومهل البساتين الرياضية - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3
النجم الرياضي الرادسي - سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3
وفي بقية لقاءات الدور ثمن النهائي التي كان من المقرر اجراءها اليوم فازت الفرق المضيفة بالغياب:
الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس - نادي تونس الجوية (فوز الاتحاد الرياضي للنقل بالغياب)
النادي الرياضي الصفاقسي - نجم حلق الوادي والكرم ( فوز النادي الرياضي الصفاقسي بالغياب)
مولدية بوسالم - جمعية إتصالات صفاقس ( فوز مولدية بوسالم بالغياب)
كما تجدر الاشارة أنّ فريق الترجي الرياضي التونسي أعفي من هذا الدور بعد انسحاب نادي فتح حمام الغزاز.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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