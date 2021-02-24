الكرة الطائرة : نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس

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جرت اليوم الأربعاء أربع مباريات ضمن الدور ثمن النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة .وأسفرت عن النتائج التالية:اتحاد قرطاج - المستقبل الرياضي بالمرسى 0 - 3النادي الرياضي لحمام الأنف - النادي الأولمبي القليبي 0 - 3جمعية بومهل البساتين الرياضية - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3النجم الرياضي الرادسي - سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3وفي بقية لقاءات الدور ثمن النهائي التي كان من المقرر اجراءها اليوم فازت الفرق المضيفة بالغياب:الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس - نادي تونس الجوية (فوز الاتحاد الرياضي للنقل بالغياب)النادي الرياضي الصفاقسي - نجم حلق الوادي والكرم ( فوز النادي الرياضي الصفاقسي بالغياب)مولدية بوسالم - جمعية إتصالات صفاقس ( فوز مولدية بوسالم بالغياب)كما تجدر الاشارة أنّ فريق الترجي الرياضي التونسي أعفي من هذا الدور بعد انسحاب نادي فتح حمام الغزاز.