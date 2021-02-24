القصرين: رفض مطلبي الإفراج عن سائق الجرافة ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة المتهمين في قضية "الكشك"

وات - رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الثلاثاء، مطلبي الإفراج عن سائق الجرافة ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة المودعين في السجن في قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي، الذي توفي في شهر أكتوبر المنقضي داخل كشك بسبيطلة، أثناء تنفيذ مصالح البلدية لقرارات هدم لبعض الأكشاك المحدثة بصفة غير قانونية، وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي.
وأوضح النويوي في تصريح ل(وات) أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين قررت تأخير القضية الى يوم الثلاثاء 02 مارس، وذلك لإستدعاء بقية المتهمين فيها.
يذكر أن مواطنا في العقد السادس من عمره، أصيل مدينة سبيطلة، توفي فجر يوم 13 أكتوبر 2020 تحت أنقاض كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة من أجل تهمة القتل العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية .
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد أصدر يوم 16 أكتوبر المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي استعملت لهدم البناءات الفوضوية بسبيطلة (منها الكشك التي توفي داخله عبد الرزاق الخشناوي)، وتم تأخير الاستماع الى بقية الأطراف المتهمة في القضية ومنهم رئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني بسبيطلة وابقائهم في حالة سراح وتاخير ملف القضية.
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وأوضح النويوي في تصريح ل(وات) أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين قررت تأخير القضية الى يوم الثلاثاء 02 مارس، وذلك لإستدعاء بقية المتهمين فيها.
يذكر أن مواطنا في العقد السادس من عمره، أصيل مدينة سبيطلة، توفي فجر يوم 13 أكتوبر 2020 تحت أنقاض كشك أثناء تنفيذ قرارات هدم، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة من أجل تهمة القتل العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية .
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد أصدر يوم 16 أكتوبر المنقضي بطاقتي ايداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي استعملت لهدم البناءات الفوضوية بسبيطلة (منها الكشك التي توفي داخله عبد الرزاق الخشناوي)، وتم تأخير الاستماع الى بقية الأطراف المتهمة في القضية ومنهم رئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني بسبيطلة وابقائهم في حالة سراح وتاخير ملف القضية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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