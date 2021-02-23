رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 بقصر باردو عدنان بوعصيدة، رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مرفوقا ببسمة معتوق، نائبة الرئيس ومحمّد مزوغـي، الكاتب العام، ورضا اللوح، أمين المال، و وئام بن مصطفى، المديرة التنفيذية للجامعة، وذلك بحضور جميلة دبش كسيسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني .وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي تكتسيها اللامركزية والسلطة المحلية باعتبارها من ثمار الثورة، ومؤشّرا من مؤشرات نجاحها لاسيما في ضوء تنزيلها ضمن الباب السابع من الدستور . وأبرز ضرورة مضاعفة الجهود من أجل استكمال مراحل الحكم المحلي، مشيرا في هذا السياق الى استعداد مجلس نواب للقيام بما يلزم من حيث الجانب التشريعي من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة بما يمكّن هذا المرفق من الاضطلاع بدوره على الوجه الأفضل والاسهام في المسار التنموي.وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب ان في تقدّم عملية تكريس اللامركزية دعم للديمقراطية والحس المواطني، الذي يعمّق الوحدة الوطنية وروح الانتماء لدى المواطن ويكرّس ديمقراطية القرب. وشدّد من جهة أخرى على ضرورة دعم ميزانيات البلديات حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها في الاستجابة لحاجيات المواطن وتطلعاته.من جهتهم اطلع أعضاء الوفد رئيس المجلس على دور الجامعة الوطنية للبلديات في تفعيل مسار اللامركزية، مستعرضين عديد النقائص وخاصة من حيث الموارد البشرية والتجهيزات، ومختلف العراقيل التي تحول دون تحقيق الاهداف المرجوّة .كما أشاروا الى تعثّر مسار تحقيق اللامركزية والسلطة المحلية وغياب مبادرات انجاحه، مبرزين في هذا الصدد مباردة الجامعة بتنظيم استشارة وطنية حول اللامركزية وما تمخض عنها من توصيات وخاصة المتصلة بتطوير النصوص القانونية ذات العلاقة وفي مقدمتها مجلة الجماعات المحلية، وتسريع إصدار مجلة الجباية المحلية، ومجلة المحاسبة العمومية، ومجلة التهيئة الترابية والتعمير. وأشاروا الى مسالة مراجعة تأجير رؤساء البلديات التي تطرح اشكالا حقيقيا ولاسيما من حيث العزوف عن تولي هذه الوظيفة.واكّد الضيوف من جهة أخرى أهمية العمل التشاركي بين الجامعة الوطنية للبلديات ومجلس نواب الشعب. وخاصة فيما يتصل بمراجعة المقاربة التشريعية بهدف دعم عمل البلديات وتجسيم اللامركزية .من جهتها أشارت جميلة دبش كسيكسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، الى الصعوبات التي تحول دون اضطلاع البلديات بدورها على الوجه الأفضل ولاسيما منها المالية، مؤكّدة أهمية الجانب التشريعي وسن النصوص القانونية اللازمة لدعم أسهام البلديات في بناء اللامركزية. وشدّدت من جهة أخرى على سياسة الانفتاح التي ينتهجها مجلس نواب الشعب وحرصه الدائم على التواصل مع مختلف الجهات في إطار برلمان القرب.