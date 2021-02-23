الاحتفاء بزهر البنفسج ومشتقاته في مدينة صفاقس

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مثل زهر البنفسج الذي تعد مدينة "تولوز" الفرنسية عاصمة له والتي اشتهرت به مدينة صفاقس من خلال عائلة "بريفا" الفرنسية الاصل التي استوطنت في احدى ضواحي مدينة صفاقس حوالي 70 سنة، مناسبة للاحتفاء بزهر البنفسج ونكهة مشتقاته واسترجاع العلاقات الثقافية الغذائية بين مدينة صفاقس التونسية و"تولوز" الفرنسية، وذلك من خلال تظاهرة نظمها، اليوم الثلاثاء، الفضاء السياحي اقامة "دار بية" وسط المدينة العتيقة بصفاقس بحضور مدير دار فرنسا بصفاقس جون فرانسوا آلباتوافاد مدير الاقامة السياحية "دار بية"، الناصر بن عرب، في تصريح اعلامي انه "يراد من خلال هذه التظاهرة الاحتفاء بمشتقات زهر البنفسج المتجذرة في مدينة تولوز الفرنسية باعتبارها عاصمة البنفسج والتي اشتهرت بها مدينة صفاقس هي الاخرى عن طريق عائلة بريفا الفرنسية التي استقرت في جهة صفاقس نحو 70 عاما" مؤكدا على انه "سيتم السعي بالتنسيق مع مدير دار فرنسا بصفاقس الى اعادة تجذير مشتقات زهر البنفسج من عصير ومرطبات ومربى حتى تصبح عادة غذائية متاصلة في مدينة صفاقس عامة وخصوصية تتميز وتفرد بها هذه الاقامة السياحية على وجه الخصوص".من جهته اعرب مدير دار فرنسا بصفاقس، جون فرانسوا آلبات، عن "تثمينه للمسة الوفاء والاكبار التي قدمتها اقامة دار بية السياحية لمدينة تولوز الفرنسية باعتبارها عاصمة زهر البنفسج، من خلال هذه التظاهرة في بادرة منها بجعل المنتجات الغذائية المستخرجة من زهر البنفسج عادة متجذرة في مدينة صفاقس وخصوصية تتميز بها هذه الاقامة السياحية" مشيرا الى انه سيتم العمل على مزيد توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة الغذائية وفن الطهو سيما لما تتميز به مدينة صفاقس من ثمار "اللوز" والمنتجات الغذائية التي تصنع من خلاله .يذكر ان عائلة "بريفا" اصيلة مدينة تولوز الفرنسية وعاصمة زهر البنفسج ومختلف مشتقاته من مربى وصابون ومرطبات ...، التي استوطنت في احدى ضواحي مدينة صفاقس قرابة ال70 سنة قد كانت بحوزتها في الجهة مخبزة ومقهى ومكتبة