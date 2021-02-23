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هيئة الانتخابات :التسجيل بقائمات الناخبين مفتوح ومتاح بكافة الادارات الفرعية

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 13:22 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون انه تم منذ يوم امس الاثنين اتاحة التسجيل لعموم المواطنين بقائمات الناخبين اوتحيين معطياتهم وذلك بكافة الادارات الفرعية للانتخابات عبر تطبيقة الكترونية .

واشار رئيس الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التسجيل بقائمات الناخبين مفتوح ومستمر من هنا فصاعدا خلال التوقيت الاداري من الاثنين الى يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا الى الخامسة مساء بمقرات الهيئات الفرعية مضيفا انه تم الان ادخال هذه التطبيقة تيسيرا لعمل الهيئات.


وفي هذا الاطار اشار بلاغ صادرعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه يمكن الاطلاع على عناوين مقرات الهيئة بالموقع الالكتروني للهيئة، اما بخصوص المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج فقد اوضحت الهيئة انه يمكنهم ايداع مطالب التسجيل او تحيين التسجيل من خلال تعمير استمارة مخصصة للغرض وتحميل الوثائق المصاحبة على عنوان موقع مخصص للتونسيين بالخارج

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