المنتخب التونسي لكرة اليد يشرع غدا في تحضيراته للدورة الترشيحية لاولمبياد طوكيو

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يشرع المنتخب التونسي لكرة اليد بداية من الغد في تحضيراته للدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 المقررة بمدينة مونبيليي الفرنسية أيام 12 و13 و14 مارس القادم.وبرمج الإطار الفني للمنتخب تربصين بمدينتي نابل والحمامات من 22 إلى 27 فيفري بالنسبة للتربص الأول ومن 1 إلى 6 مارس بالنسبة للتربص الثاني على أن يكون التحول إلى فرنسا يوم الإثنين 8 مارس حيث سيجري المنتخب الوطني تربصا على امتداد 3 أيام بمونبيليي مع التحاق اللاعبين الدوليين المحترفين في البطولات الأوروبية حيث لا يمكن تسريحهم من نواديهم إلاّ مع بداية أسبوع الإتحاد الدولي المخصص للمنتخبات الوطنية باستثناء لاعب تاتران بريسوف السلوفاكي أنور بن عبد الله المتواجد في تونس لتسوية وضعية التأشيرة والإقامة في سلوفاكيا.- من الترجي الرياضي: أسامة البوغانمي (جناح أيسر) وغازي مميش (لاعب دائرة) واسكندر زايد (ظهير أيسر) ويوسف معرف (ظهير أيسر) ورمزي مجدوب (جناح أيمن) وغسان التومي (جناح أيسر).- من النجم الساحلي : محمد أمين درمول (منسق) وعصام رزيق (جناح أيمن) وغازي بالغالي (لاعب دائرة) وسليم البريني (حراس مرمى).- من النادي الافريقي : مروان مقايز (حارس مرمي) وزبير السايس (ظهير أيسر).- من نادي ساقية الزيت : مروان السوسي (حارس مرمي) ووائل المزوغي (منسق).- من جمعية الحمامات : اسلام الجبالي (لاعب دائرة).- من تاتران بريسوف السلوفاكي : انور بن عبد الله (ظهير أيمن).- برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية:الجمعة 12 مارس - الساعة 18:30: تونس - البرتغالالسبت 13 مارس - الساعة 21:00: تونس - فرنساالأحد 14 مارس - الساعة 18:30: تونس - كرواتياويذكر ان صاحبي المركزين الاول والثاني يترشحان الى اولمبياد طوكيو.