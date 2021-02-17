في عملية استباقية نوعية: القبض على عنصر تكفيري مبايع لتنظيم "داعش" وينشط في إطار "الجهاد الإلكتروني"

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تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، مؤخرا، في عملية إستباقية نوعية وفنية عالية الدقة، من كشف وإيقاف عنصر تكفيري ينشط افتراضيا انطلاقا من تونس، عبر تطبيقات الكترونية مشفرة، ويقوم بالترويج للفكر الجهادي.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأنه تم إيقاف هذا العنصر التكفيري إثر توفر معلومات استخباراتية، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه بتعميق الأبحاث معه، اعترف بمبايعته لما يسمّى بتنطيم "داعش" الإرهابي بعد انسلاخه عن تنظيم القاعدة، وبإضطلاعه بخطة "مسؤول الجناح الإعلامي" لذات التنظيم.وأضافت أن العنصر الموقوف، اعترف بإنخراطه في إطار ما يعرف بـ "الجهاد الالكتروني" إنطلاقا من تونس، للترويج إعلاميا والدعاية والاستقطاب لفائدة التنظيم المذكور والإشادة بعملياته الإرهابية، مصرحا بتلقّيه تكوينا حول طرق تصنيع المتفجرات وإعداد السموم، قبل التفكير لاحقا في تنفيذ عملية إرهابية بتونس على شاكلة "الذئب المنفرد".وأوردت الوزارة أنه بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن.