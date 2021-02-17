الدفعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" تصل إلى تونس في شهر مارس القادم

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أعلنت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، اليوم الأربعاء، أن الدفعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" ستصل إلى تونس في شهر مارس القادم، كاشفة عن تسجيل تأخير في موعد توفر هذه التلاقيح في تونس بعد ان كان مبرمجا حسب الرزنامة الأولية للسداسي الأول من سنة 2021 في منتصف شهر فيفري الجاري.وبينت قزارة، خلال جلسة استماع لوزير الصحة ولممثلين عن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ولجنة التلاقيح، عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، أن تونس ستتلقى خلال شهر مارس الدفعة الأولى المكونة من 93 ألفا و600 جرعة من تلقيح مخابر "فايزر" عن طريق مبادرة "كوفاكس"، والتي ستمكن من تلقيح 46800 شخص من مهنيي الصحة، اضافة إلى 100 الف جرعة عن طريق شراء خاص من مخابر "فايزر"، وما بين 200 و150 الف جرعة من تلقيح "استرازينيكا " ضمن مبادرة "كوفاكس".كما ستتحصل تونس على 2 مليون جرعة من التلقيح عن طريق الشراء المباشر لتلقيح 1 مليون شخص، إضافة إلى 4,3 مليون جرعة عن طريق مبادرة "كوفاكس" و2,4 مليون جرعة عن طريق المبادرة الافريقية، وفق ما صرحت به قزارة، مؤكدة ان تونس تواصل حاليا المناقشات للقيام بالشراء المباشر لكميات أخرى من التلاقيح بهدف بلوغ 8,8 مليون جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا ليستفيد منها 5 مليون شخص في تونس خلال سنة 2021.يذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي كان قد أعلن أنه من المنتظر وصول الدفعة الأولى من التلقيح المضادّ لكورونا في منتصف شهر فيفري الجاري في إطار مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.