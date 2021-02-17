قيمة الدينار التونسي تتدهور مقابل الأورو وتتحسن مقابل الدولار مع موفى جانفي 2021 (البنك المركزي)

وات -

تدهور سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 2ر5 بالمائة مقابل الأورو وتحسنت قيمته، في الأثناء، مقابل الدولار الأمريكي، خلال جانفي 2021 باحتساب الانزلاق السنوي، وفق ما أكده البنك المركزي في تقرير تعلّق بالتطوّرات الاقتصادية والنقدية نشره، الأربعاء.وبلغ المخزون الصافي لتونس من العملة الصعبة نحو 318ر8 مليار دولار (ما يعادل 158 يوم توريد)، مع موفى جانفي 2021، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 7ر2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 (545ر8 مليار دولار أو 162 يوم توريد).