توزر: زيارة مراكز التلقيح والموافقة عليها وضبط جميع التحضيرات للبدء في حملات التلقيح

وات -

زارت لجنة من وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، المراكز التي وقع اختيارها في ولاية توزر للقيام بحملات التلقيح ضد "كوفيد 19"، وذلك للوقوف على تحضيرات الجهة للبدء في عمليات التّلقيح وخاصة منها جاهزية المراكز، التي وقعت الموافقة عليها نظرا لتوفرها على الشروط المطلوبة، وفق ما رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وذكر نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه وفي إطار حسن الاستعداد، وقعت برمجة أماكن توقف السيارات أمام مراكز التلقيح لتسهيل العمل وعدم تعطيل حركة المرور، مضيفا أن الإطار الطبي وشبه الطبي الذي سيتولى القيام بعمليات التلقيح، وكذلك بقية الاعوان، سيخضعون غدا الأربعاء الى حصة تكوينية تكون مرفقة بحصة تطبيقية.وفيما يتعلق بالوضع الوبائي المرتبط بانتشار وباء "كورونا"، بيّن فؤاد براني أن الجهة سجلت مساء أمس الاثنين، 19 إصابة جديدة بعد ورود نتائج تحليل 60 عينة، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 4979 حالة، منها 4747 حالة تعافي، مقابل 127 حالة نشيطة، مع استقرار الوفيات منذ 4 أيام في حدود 91 حالة.وشهدت حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات بدورها استقرارا في حدود 8 حالات، موزعة الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش الطبي، و3 حالات بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و4 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.