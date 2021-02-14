نحو تمديد عقد المدرب الوطني لكرة السلة لمدة 180 يوما ..واللاعب مايكل رول سيشارك في تاهيلية الاولمبياد في جوان المقبل ( علي البنزرتي )

وات -

- السماح بحضور 300 متفرج فقط في اطار الالتزام بالبروتوكول الصحي

- اعطاء مزيد الفرص للشبان لاكتساب التجربة

- مايكل رول سيكون حاضرا مع المنتخب في الدورة الترشيحية للاولمبياد في جوان

تفتتح الدورة الترشيحية الثانية للافروباسكيت 2021 بمدينة المنسيتر يوم 17 فيفري الجاري لتتواصل الى يوم 21 من نفس الشهر بمشاركة 12 منتخبا موزعة على ثلاث مجموعات.وقال علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة انه تحضيرا للدورة التاهيلية للافروباسكيت تم ادخال عدة تحسينات على قاعة محمد مزالي بالمنستير بعد ان كانت في وضعية مهترئة لتصبح في افضل حلة معربا عن تقديره لكل الاطراف التي ساهمت في تهيئة القاعة من ممثلين عن وزارة التجهيز وسلط جهوية ومحلية وبلدية المنستير.واوضح ان القاعة في ثوبها الجديد تعتبر مكسبا للرياضة الوطنية وعلامة مشرفة في البنية الاساسية الرياضية الوطنيةواكد علي البنزرتي في حديث لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان مدينة المنستير جاهزة على كل النواحي لاستضافة هذا الحدث الافريقي الهام الذي ياتي في ظرف صحي دقيق مؤكدا على اهمية الاستعدادات المنجزة على المستوى الصحي بالتعاون مع زارة الصحة واطارات مستشفى المنستير من اجل تطبيق الاجراءات الصحية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة لحماية كل الاطراف مضيفا ان المنظمين ياملون في تجنب حدوث اي حالة اصابة بكورونا في صفوف كل الاطراف من رياضيين ومرافقين ورسميين وجمهور مرخص له بالحضور.وبين رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة انه تم اعتماد الشروط التي يوصي بها الاتحاد الدولي لكرة السلة بالتشاورمع السلط الصحية مؤكدا على ضرورة ان يعمل الجميع على احترام اجراءات التوقي من فيروس كورنا من خلال ارتداء الكمامة وتامين التباعد الجسدي داخل القاعة .وقال البنزرتي في حديثه لوكالة (وات) انه سيتم السماح لقرابة 300 شخصا لحضور المقابلات من بين الرياضيين والمنظمين وممثلين عن السلط الجهوية والمحلية وبلدية المنستير والاعلاميين مضيفا ان القناة صاحبة حقوق البث ستؤمن نقل 1690 دقيقة عن فعاليات البطولة.وافاد ان المساعي متواصلة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة من اجل ضمان نقل البطولة عبر البث الفضائي( عبر الاقمار الصناعية) بما يمكن جماهير كرة السلة في تونس وفي الخارج من فرص مشاهدة المقابلات عبر قنوات غير القناة صاحبة حقوق البث.واكد على ان تنظيم البطولة في تونس التي سيشارك فيها 12 منتخبا منها تونس سيساعد على مزيد الترويج للسياحة التونسية والتعريف بنجاحات الرياضة الوطنية مشير الى الشراكة القائمة بين الجامعة التونسية لكرة السلة والديوان التونسي للسياحة التونسيةواوضح انه ينتظر ان تستقبل مدينة المنستير ما بين 700 الى الف ضيف من مختلف الاطراف (رياضيين ومسيرين وحكام وميقاتيين واعلاميين) مشيرا الى انه تم تخصيص 3 نزل لاقامة الضيوف منهم نزل خاص بالمنتخبات لفائدة مسيريها ولاعبيها الذين خضعوا لحجر صحي في بلدانهم قبل المجيء الى المنستير.وقال علي البنزرتي ان المنتخب التونسي سيخوض الدورة الترشيحية للافروباسكيت بالمنستير من اجل الفوز في كل مقابلاته للحفاظ على صورته كحامل للقب الافريقي ولتاكيد النتائج الطيبة التي حققها في بطولة العالم في الصين رغم عدم التاهل مباشرة الى الالعاب الاولمبية معبرا عن قناعته بان المنتخب الذي عرف عملية تشبيب واسعة باشراك 8 لاعبين جدد في حاجة لمزيد المنافسات حتى يكسب الشبان مزيد الخبرة .واوضح انه سيدعو لاعبي المنتخب من ذوي الخبرة للاحتراف في الخارج لمزيد كسب التجربة في المستوى العالي وحتى يكونوا انموذجا للنجاح بالنسبة للشبان ولفسح المجال للاعبين الجدد في المنتخب لمزيد فرص الاحتكاك في بطولات قارية ودولية قوية. وبين انه سيتم تنقيح بعض القوانين في الجلسة العامة المقبلة للجامعة في هذا الاتجاه.وقال من جهة اخرى ان المنتخب التونسي سيخوض الدورة الترشيحية للاولمبياد رغم صعوبة المهمة معبرا عن اسفه لاهدار التاهل مباشرة للاولمبياد من بطولة العالم في الصين مضيفا انه طلب من المدرب الوطني ان يعتلي المنتخب بطل افريقيا منصة التتويج في الافروباسكيت في رواندا الصيف المقبل معتبرا ان المهمة ليست سهلة بعد التحويرات التي عرفها الفريق وفي وجود منتخبات افريقية قوية.ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدورة الترشيحية للاولمبياد بمدينة سبليت الكرواتية ضمن مجموعة تضم منتخبات كرواتيا (البلد المنظم للدورة الترشيحية) و المنتخب البرازيلي المتوج ببطولة العالم في مناسبتين.وبين انه رفض حاليا مقترح تجنيد لاعب اجنبي ثان لخوض الاستحقاقات المقبلة لانه يحبذ اعطاء الفرصة للاعب شاب مكانه في المنتخب مؤكدا انه في عام 2022/2023 يمكن النظر في موضوع التجنيس خاصة ان الاتحاد الدولي لكرة السلة يسمح بتجنيس لاعب ثان على شرط ان يكون لاعب واحد مجنس فوق الميدان.وقال ان الدورة التاهيلية هي احسن فرصة لمزيد اختبار واعداد اللاعبين الشبانواوضح ان اللاعب الامريكي التونسي مايكل رول نجح في الاندماج بسرعة في صفوف المنتخب الوطني وهو لاعب متميز ويحظى بتقدير كل اوساط المنتخب مشيرا الى انه لم تتم دعوته للمشاركة في الدورة الترشيحية للافروباسكيت بالمنستير لفسح المجال لاحد الشبان للعب وكذلك لان اللاعب الذي يعد من ضمن افضل 7 لاعبين في نادي ميلانو يخوض خلال هذه الفترة مقابلات ضمن تصفيات بطولة اوروبا للانديةواضاف البنزرتي ان اللاعب مايكل رول الذي تم تجديد جواز سفره التونسي مؤخرا سيكون حاضرا مع المجموعة عندما يخوض المنتخب التونسي الدورة الترشيحية للالعاب الالمبية في جوان المقبلاما في ما يتعلق بالاطار الفني فقد اكد البنزرتي انه سيتم تجديد عقد المدرب الالماني ديرك باورمان لمدة 180 يوما اي ( 6 اشهر ) على اساس ان يتم تخصيص قرابة 120 يوما للمنتخب اما بقية المدة فستكون ضمن مهام المدرب الوطني في تاطير المدربين في مختلف جهات البلاد مضيفا انه ينتظر ان يتم توقيع العقد خلال الاسبوع المقبلواكد على ان اهداف المنتخب في الفترة المقبلة هي الصعود على منصة التتويج في الافروباسكيت 2021 ومحاولة التاهل الى الدورة الاولمبية وتقديم وجه مشرف في الدورة وعدم تسجيل هزائم مخيبة وكذلك التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023 والتتويج بلقب الافروباسكيتودعا من ناحية اخرى الاندية الى تنظيم دورات دولية لتوفير مزيد الفرص للاعبين للتباري والاحتكاك مع اندية عربية في مستوى عال وربط علاقات مع الفرق الاخرى وذلك على غرار دورات الحريري في لبنان وسلا في المغرب ودورة دبي الاماراتيةوعلى صعيد اخر افاد البنزرتي انه كان يامل في اعطاء اشارة انطلاق بناء المركب الوطني لكرة السلة بالحي الوطني الرياضي بمناسبة الدورة التاهيلية للافروباسكيت لكن ذلك البرنامج تاجل الى موعد لاحق بسبب بعض التعطيلات في الاجراءات الادارية مشيرا الى ان ملف المشروع هو الان بين يدي وزير الشباب والرياضة و الادماج المهني في انتظار الشروع في انجاز هذا المشروع الذي سيكون مركبا مندمجا فيه بالخصوص مقر اقامة وادارة ومكتبة وقاعة تدريب.