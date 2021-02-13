المعهد النموذجي بباجة سيكون جاهزا في شهر جوان لينطلق في العمل في العودة المدرسية القادمة (وزير التربية)

وات -

قال وزير التربية، فتحي السلاوتي، السبت بباجة، ان المعهد النموذجي بباجة سيكون جاهزا خلال شهر جوان على اقصي تقدير وسينطلق فى العمل بداية من العودة المدرسية القادمة.واضاف في تصريح ل(وات) على هامش زيارة ميدانية اداها الى الجهة، ان انجاز مشروع المطعم المركزى بعمدون، سينطلق فور حل الاشكال العقاري، الذي يواجهه.واشار الى ان مجلسا جهويا للتربية سيتم عقده، خلال الفترة القادمة، لاايجاد الحلول لاشكاليات التى يعرفها قطاع التربية بالجهة وذلك استجابة لمطالب تقدمت به مختلف نقابات التربية بباجة.واقر، الوزير، بالوضعية الصعبة للبنية التحتية لعديد المؤسسات فى تونس وباجة وخاصة بالنسبة للمدارس الريفية داعيا الى معاضدة جهود الدولة فى هذا الاتجاه.واشار الى الجهود متواصلة من اجل القضاء على اشكالية الماء الصالح للشرب بعدد من المدارس قبل العودة المدرسية القادمة.وافاد والي باجة محسن معز الميلي ان المجلس الجهوى خصص اعتمادات تقدر ب800 الف دينار لانجاز الطريق المؤدية الى المدرسة الاعدادية النموذجية والمعهد النموذجي كما خصص اعتمادت لتوفير 13 صهريجا مصنوعا من معدن غير قابل للاكسدة (اينوكس) بعد معاينة ظروف صعبة لعدم توفر الماء الصالح للشراب بعدد من المدارس الريفية وذلك فى غضون 60 يوما.من جهة اخري اطلع وزير التربية على تقدم اشغال بناء المعهد النموذجي ومبيت بباجة الشمالية التى وصلت الى 85 بالمائة والتى تقدر تكلفتها ب6492 الف دينار وعلى ظروف العمل بالمدرسة الريفية "الشقاقة" بباجة الشمالية.وواكب وزير التربية يوم مفتوح فى نطاق "الاسبوع العربي للبرمجة فى مدرستي" بمدرسة الذهبية بباجة الشمالية حيث تم تقديم عروض لنوادى المسرح والموسيقي بعدد من المدارس الابتدائية اضافة الى تكريم عدد من المعلمين المتقاعدين.