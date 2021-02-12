بطولة استراليا المفتوحة للتنس - انس جابر تودع منافسات الزوجي

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خرجت التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا رفقة الامريكية كريستينا ماكهيل المصنفة 84 عالميا من الدور الثاني لمسابقة الزوجي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بعد الخسارة يوم الجمعة امام الثنائي التشيكي بربورا كريغيكوفا المصنفة 59 عالميا وكاتيرينا سينياكوفا المصنفة 62 عالميا صفر-2 (3-6 و4-6).وكانت انس جابر وكريستينا ماكهيل ترشحتا في الدور الاول على حساب الثنائي الاسترالي داريا غافريلوفا المصنفة 387 عالميا وايلين بيريز المصنفة 238 عالميا 2-صفر (7-6 و6-4).يذكر ان انس جابر كانت قد ودعت صباح يوم الجمعة منافسات الفردي ايضا اثر هزيمتها امام اليابانية ناعومي اوساكا المصنفة الثالثة عالميا صفر-2 (3-6 و2-6). وازاحت اللاعبة التونسية في الدورين الثاني والاول على التوالي السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129 عالميا 2-صفر (6-3 و6-2) والالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-3 و3-6 و6-4).