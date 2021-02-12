المنتخب التونسي لكرة السلة يشرع في تحضيراته للمرحلة الاخيرة من تصفيات افروباسكيت 2021

وات -

دخل المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الجمعة، في تربص تحضيري بمدينة المنستير وكانت له حصة تدريبية صباح اليوم بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي مصطفي بن جنات بالمنستير وفق ما أفاد وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ومنسق الدورة الترشيحية "للافروباسكيت" 2021 محمّد حرز الله.وأَضاف حرزالله أنّ المنتخب الوطني سيواصل بداية من الغد تدريباته في قاعة محمّد مزالي.وعلى صعيد اخر قال إنّ الفريق الرواندي ينتظر أن يصل اليوم إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي على الساعة الرابعة بعد الظهر على متن رحلة خاصة انطلقت على الساعة التاسعة صباحا من العاصمة الرواندية كيغالي مشيرا إلى أنّ الفريق المغربي كان وصل إلى المنستير منذ أربعة أيام.كما أفاد محمّد حرزالله (وات) أنّ "تقييم تقدم الاستعدادات للدورة الترشيحية "للافروباسكيت" 2021 " مثل محور جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية المنستير بإشراف المعتمد الأوّل طارق البكوش.وأنّه وقع خلالها ضبط مختلف المسارات المخصصة للاعبين ومختلف الأطراف المعنية.وأوضح حرزالله أنّ قاعة محمّد مزالي التي ستحتضن فعاليات هذه التظاهرة الرياضية الافريقية جاهزة بنسبة 90 في المائة باعتبار أنّ أشغال تهيئة الأرضية وسقف القاعة انتهت بنسبة 100 في المائة في حين يتم حاليا استكمال مسائل ترتيبية متعلقة بالمحيط الخارجي للقاعة، وسيقع اليوم اجراء اختبار لربط القاعة بشبكة الانترنات "الواي فاي" علاوة على عملية بيضاء مع الإطارات الأمنية ومختلف الأطراف المتدخلة.ويستهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في المرحلة الاخيرة من تصفيات افروباسكات 2021 بملاقاة منتخب مدغشقر يوم 19 فيفري الجاري بقاعة المنستير (س 17).ويتبارى في الجولة الثانية للمجموعة الاولى مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 20 فيفري (س 17) على ان يختتم سلسلة مقابلاته في هذه التصفيات بمواجهة منتخب افريقيا الوسطى يوم 21 فيفري (س 17).وكان المنتخب التونسي انهى المرحلة السابقة من التصفيات في صدراة مجموعته برصيد 6 نقاط متقدما على الكونغو الديمقراطية (5) وافريقيا الوسطى (4) ومدغشقر (3).ويذكر ان مدينة المنستير تستضيف ايضا ممقابلات المجموعتين الرابعة والخامسة في حين تجرى منافسات المجموعتين الثانية والثالثة بالعاصمة الكامرونية ياوندي.وتتاهل المنتخبات الثلاثة الاوائل للمجموعات الخمس الى نهائيات رواندا المقررة بالعاصمة كيغالي من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.