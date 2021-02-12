رئيس الحكومة .. لن استقيل.. "انا جندي في خدمة البلاد "

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صرح رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة انه "لن يستقيل" ، قائلا "انا جندي في خدمة البلاد وعلي واجب تجاه الدولة ومؤسساتها .. والجندي لا يفرّ من الميدان ".وأضاف هشام المشيشي على هامش اشرافه على توزيع جوائز مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020 بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بالدندان (ولاية منوبة) ،ان الازمة السياسية التي تمر بها البلاد،وعدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل كبير للمرفق العمومي ومصالح الدولة" قائلا ان الامر "لم يعد يحتمل الانتظار".واشار الى انه اضافة الى التصورات الي تم وضعها فان الحكومة منفتحة على الحوار وجميع المقترحات في الغرض مؤكدا انه "سيعمل على ايجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية المرفق العمومي ووضع التصورات لتدارك الازمة ، مع انفتاح متواصل على الحوار وجميع الحلول المقترحة في الغرض".وذكر بان استشارة المحكمة الادارية حول أزمة التعديل الوزاري "تأتي ضمن حرصه ،على استيفاء جميع المسارات المؤسساتية معتبرا ان رد المحكمة الادارية بعدم الاختصاص "كان منتظرا ومعروفا".وشدد رئيس الحكومة على ان "اختصاص فض مثل هذه الاشكاليات يعود الى المحكمة الدستورية" ،مبينا انه "آن الاوان لتركيز هذه المحكمة وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الطيف السياسي والبرلماني لتسريع مسار تركيزها".