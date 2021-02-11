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شهدت مدينة تطاوين اليوم الخميس جملة من الاحتجاجات الشبابية واجواء من الاحتقان بسبب تأخّر موعد صرف القروض الصغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن حسب ما وعد به الوفد الحكومي المفاوض الاسبوع الماضي نتيجة تاخر إمضاء الاتفاقية التي سيتم بمقتضاها صرف القروض بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبنك التونسي للتضامن.وقد احرق الشباب الاطارات المطاطية وسط المدينة واغلقوا عددا من الطرقات الرئيسية وهدّدوا بالتوجه مساء اليوم الخميس الى الكامور لاعادة غلق " الفانا" بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها في تنفيذ قرارات رئيسها في المجلس الوزاري يوم 5 نوفمبر الماضي قبل نهاية سنة 2020.وابرز الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور خيبة امل شباب الجهة من المماطلة وبطء الحكومة في تنفيذ تعهداتها واشار الى انه لم ينفّذ شيء من الوعود والقرارات الى حد الان بعد مرور اكثر من مائة يوم عن الاتفاق وجدّد حرص "الكاموريين على النضال حتى تتحقق المطالب وتتحصل الجهة على حقها من ثروات الجهة ويتحصل الشباب المعطل على فرص العمل والاستثمار التي وعدت بها الحكومة".وافاد الحداد بان الشباب مستعد للعودة الى الكامور لغلق الفانة والعودة الى المربّع الاول مثلما نص على ذلك الاتفاق عند إخلال احد الطرفين بتعهداته مبينا ان صبر الشباب قد نفد وان تمطيط الاجال لن يقبل مستقبلا.