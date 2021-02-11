وات - شهدت مدينة تطاوين اليوم الخميس جملة من الاحتجاجات الشبابية واجواء من الاحتقان بسبب تأخّر موعد صرف القروض الصغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن حسب ما وعد به الوفد الحكومي المفاوض الاسبوع الماضي نتيجة تاخر إمضاء الاتفاقية التي سيتم بمقتضاها صرف القروض بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبنك التونسي للتضامن.
وقد احرق الشباب الاطارات المطاطية وسط المدينة واغلقوا عددا من الطرقات الرئيسية وهدّدوا بالتوجه مساء اليوم الخميس الى الكامور لاعادة غلق " الفانا" بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها في تنفيذ قرارات رئيسها في المجلس الوزاري يوم 5 نوفمبر الماضي قبل نهاية سنة 2020.
وابرز الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور خيبة امل شباب الجهة من المماطلة وبطء الحكومة في تنفيذ تعهداتها واشار الى انه لم ينفّذ شيء من الوعود والقرارات الى حد الان بعد مرور اكثر من مائة يوم عن الاتفاق وجدّد حرص "الكاموريين على النضال حتى تتحقق المطالب وتتحصل الجهة على حقها من ثروات الجهة ويتحصل الشباب المعطل على فرص العمل والاستثمار التي وعدت بها الحكومة".
وافاد الحداد بان الشباب مستعد للعودة الى الكامور لغلق الفانة والعودة الى المربّع الاول مثلما نص على ذلك الاتفاق عند إخلال احد الطرفين بتعهداته مبينا ان صبر الشباب قد نفد وان تمطيط الاجال لن يقبل مستقبلا.
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وقد احرق الشباب الاطارات المطاطية وسط المدينة واغلقوا عددا من الطرقات الرئيسية وهدّدوا بالتوجه مساء اليوم الخميس الى الكامور لاعادة غلق " الفانا" بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها في تنفيذ قرارات رئيسها في المجلس الوزاري يوم 5 نوفمبر الماضي قبل نهاية سنة 2020.
وابرز الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور خيبة امل شباب الجهة من المماطلة وبطء الحكومة في تنفيذ تعهداتها واشار الى انه لم ينفّذ شيء من الوعود والقرارات الى حد الان بعد مرور اكثر من مائة يوم عن الاتفاق وجدّد حرص "الكاموريين على النضال حتى تتحقق المطالب وتتحصل الجهة على حقها من ثروات الجهة ويتحصل الشباب المعطل على فرص العمل والاستثمار التي وعدت بها الحكومة".
وافاد الحداد بان الشباب مستعد للعودة الى الكامور لغلق الفانة والعودة الى المربّع الاول مثلما نص على ذلك الاتفاق عند إخلال احد الطرفين بتعهداته مبينا ان صبر الشباب قد نفد وان تمطيط الاجال لن يقبل مستقبلا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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