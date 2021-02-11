بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تتاهل الى الدور الثاني في مسابقة الزوجي

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا رفقة الامريكية كريستينا ماكهيل المصنفة 84 عالميا يوم الخميس الى الدور الثاني من مسابقة الزوجي لبطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بعد الفوز على الثنائي الاسترالي داريا غافريلوفا المصنفة 387 عالميا وايلين بيريز المصنفة 238 عالميا 2-صفر (7-6 و6-4).وستلاقي انس جابر وكريستينا ماكهيل في الدور الثاني يوم الجمعة الثنائي التشيكي بربورا كريغيكوفا المصنفة 59 عالميا وكاتيرينا سينياكوفا المصنفة 62 عالميا.يذكر ان انس جابر كانت قد ترشحت ايضا الى الدور الثالث لمسابقة الفردي اثر فوزها في الدور الثاني على السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129 عالميا 2-صفر (6-3 و6-2) وفي الدور الاول على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-3 و3-6 و6-4).وستواجه انس جابر في الدور الثالث يوم الجمعة اليابانية ناعومي اوساكا المصنفة الثالثة عالميا.