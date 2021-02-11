الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

وات - تونس 11 فيفري (وات)- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
السبت 13 فيفري
المجموعة الاولى
في حومة السوق - س 14
جمعية جربة - مستقبل السبيخة فرج عبد اللاوي
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية امير العيادي
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - النادي القربي كريم محجوب
المجموعة الثانية
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - كوكب منزل نور وليد العوني
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي خالد قويدر
الاحد 14 فيفري
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقي
المجموعة الثالثة
في قابس - س 14
مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعة
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحباني
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفني
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 13 فيفري
المجموعة الاولى
في حومة السوق - س 14
جمعية جربة - مستقبل السبيخة فرج عبد اللاوي
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية امير العيادي
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - النادي القربي كريم محجوب
المجموعة الثانية
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - كوكب منزل نور وليد العوني
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي خالد قويدر
الاحد 14 فيفري
في مساكن - س 14
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقي
المجموعة الثالثة
في قابس - س 14
مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعة
في القلعة الصغرى - س 14
القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحباني
في حمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفني
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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