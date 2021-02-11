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الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 14:47 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - تونس 11 فيفري (وات)- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

السبت 13 فيفري


المجموعة الاولى

في حومة السوق - س 14

جمعية جربة - مستقبل السبيخة فرج عبد اللاوي

في حمام الانف - س 14

نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية امير العيادي

في مدنين - س 14

اولمبيك مدنين - النادي القربي كريم محجوب

المجموعة الثانية

في قفصة - س 14

قوافل قفصة - كوكب منزل نور وليد العوني

في وادي الليل - س 14

مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي خالد قويدر

الاحد 14 فيفري

في مساكن - س 14

هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقي

المجموعة الثالثة

في قابس - س 14

مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعة

في القلعة الصغرى - س 14

القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني

في منزل بوزلفة - س 14

نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي

المجموعة الرابعة

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحباني

في حمام سوسة - س 14

امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفني

في المحمدية - س 14

مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية

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