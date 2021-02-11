الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

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تونس 11 فيفري (وات)- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:السبت 13 فيفريالمجموعة الاولىفي حومة السوق - س 14جمعية جربة - مستقبل السبيخة فرج عبد اللاويفي حمام الانف - س 14نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية امير العياديفي مدنين - س 14اولمبيك مدنين - النادي القربي كريم محجوبالمجموعة الثانيةفي قفصة - س 14قوافل قفصة - كوكب منزل نور وليد العونيفي وادي الليل - س 14مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي خالد قويدرالاحد 14 فيفريفي مساكن - س 14هلال مساكن - الملعب الصفاقسي بلال الرزقيالمجموعة الثالثةفي قابس - س 14مستقبل قابس - امل جربة محمود قسيعةفي القلعة الصغرى - س 14القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي وليد البنانيفي منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطيالمجموعة الرابعةفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي جلال السحبانيفي حمام سوسة - س 14امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي محمد الفنيفي المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين محمد علي قروية