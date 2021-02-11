أريانة: تحسّن طفيف في الوضع الوبائي مع ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا"

وات -

أبرزت آخر المعطيات الواردة بتقرير محيّن صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة، وجود تحسّن طفيف في الوضع الوبائي بالجهة من خلال ارتفاع عدد حالات الشفاء التام من فيروس "كورونا"، والتي بلغت الى غاية يوم 09 فيفري الجاري، 8877 حالة شفاء، من جملة 9776 إصابة مؤكدة بالفيروس.وكشفت ذات المعطيات الواردة بالتقرير، الذي تلقت (وات) نسخة منه، عن تراجع حالات الايواء بالمستشفيات من 26 حالة الى 14 حالة، موزعة بين أقسام الانعاش وأجنحة التنفس عبر أجهزة الاكسيجين.وقد بلغ عدد الاسرة المشغولة بقسم الانعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي المخصص لمرضى "كوفيد-19"، نحو 17 سريرا، مقابل 3 أسرّة شاغرة وذلك من جملة 20 سريرا متوفرا، اي بنسبة امتلاء بلغت 85 بالمائة الى غاية 08 فيفري الجاري، في حين بلغ عدد اسرة الانعاش المشغولة بالمستشفى الميداني بالمنزه، 13 سريرا و13 سريرا شاغرا، اي بنسبة امتلاء قدرت بـ50 بالمائة من جملة 26 سرير انعاش متوفر.وبخصوص التنفس عبر اجهزة الاكسيجين، فقد بلغ عدد الاسرة الشاغرة بالجناح رقم 2 بمستشفى مامي، 14 سريرا والشاغرة 08 أسرة من جملة 22 سرير اكسيجين متوفرا، أي بنسبة امتلاء بلغت 64 بالمائة، فيما بلغ عدد الاسرة المشغولة بالجناح "ب" بنفس المستشفى، 13 سريرا والشاغرة 3 أسرة من جملة 16 سريرا متوفرا، أي بنسبة امتلاء بلغت 82 بالمائة.في حين بلغ عدد اسرة الاكسيجين المشغولة بالجناح "د"، 08 اسرة والشاغرة 04 من جملة 12 سريرا متوفرا، أي بنسبة امتلاء بلغت 65 بالمائة.يشار الى أن ولاية أريانة، سجّلت منذ بداية تفشي الوباء والى غاية يوم 09 فيفري الجاري، 294 حالة وفاة، مع قيام المصالح الجهوية للصحة لنحو 12887 تحليلا للتقصي عن فيروس "كورونا" المستجد، منها 8216 تحليلا مخبريا و4707 اختبارات سريعة.