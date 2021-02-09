البنك المركزي: تقلص الحجم الجملي لاعادة تمويل البنوك بنسبة 25 بالمائة يوم 8 فيفري 2021

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بلغ الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي التونسي حوالي 7ر8 مليار دينار، يوم 8 فيفري 2021، ليتقلص بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية نشرها البنك المركزي، الثلاثاء.وأكد البنك المركزي، في الوثيقة ذاتها، تطور مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك بنسبة 38 بالمائة في الفترة ذاتها لتناهز 3ر1 مليار دينار.وارتفعت المدخرات الصافية لتونس من العملة الصعبة الى 4ر22 مليار دينار، أي ما يعادل 157 يوم توريد، مقابل 8ر19 مليار دينار (114 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 23ر6 بالمائة، مقابل 85ر7 بالمائة، بداية فيفري 2020.وشهد معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية منحى تصاعديا، نظرا لتطوره الى نسبة 15ر6 بالمائة خلال شهر جانفي 2021 مقارنة بديسمبر 2020 (مسجلا بذلك التحسن الاول منذ شهر مارس 2020).