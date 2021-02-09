مدنين : بسبب إضراب أعوان الصحة شلل في اغلب المؤسسات الصحية مقابل تامين خدمات الاستعجالي والاقسام الداخلية وتصفية الدم

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شهد اليوم القطاع الصحي العمومي بولاية مدنين اضطرابا في الخدمات المسداة من أغلب مؤسساته سواء بالدوائر الصحية التي عرفت حالة شلل بتوقف كل خدماتها او بالمستشفيات التي توقف بها عمل العيادات الخارجية والمخابر والاشعة فاقتصر نشاطها على تأمين خدمات الاستعجالي والاقسام الداخلية وتصفية الدم بسبب اضراب مفتوح لاعوان الصحة انطلق اليوم وسيتواصل الى حين تفاعل وزارة الاشراف مع مطالبهم.وفي جزيرة جربة كان المشهد ذاته وتجمع اعوان الصحة امام المستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق مستنكرين تملّص وزارتهم من كل الاتفاقيات السابقة ومطالبتها بتفعيلها لاستعادة العمل في ظل تدهور القطاع وتراكم مشاكله وحالة الرداءة التي يشهدها.واستعرض كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان الصحة بجربة جملة المطالب المتثّلة في سحب الفصل عدد 2 على قطاع الصحة واقرار منحة الجائحة واعتبار مهنة الصحة مهنة شاقة وثقيلة وتركيز ادارة علاجية لاعوان الصحة الى جانب تسوية وضعية نحو 3000 عون متعاقد وتفعيل النظام الاساسي لاعوان المساندة .