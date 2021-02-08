وزارة التربية تعتزم تنفيذ برنامج لتأهيل المبيتات المدرسية في كافة الجهات قبل بداية العام الدراسي المقبل

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تعتزم وزارة التربية تنفيذ برنامج لتأهيل المبيتات المدرسية في كافة الجهات قبل بداية العام الدراسي المقبل، وتوفير أجهزة تدفئة تستخدم الطاقة الشمسية، وفق ما أفاد به وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الاثنين، أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة.وشرعت وزارة التربية في عقد جلسات مع عدد من المندوبيات الجهوية للتربية التي تشكو اشكاليات عدة من بينها عدم تحسن النتائج في المناظرات الوطنية، وعدم استقرار الاطار التربوي وتدهور البنية التحتية، وفق ما أفاد السلاوتي، مؤكدا أن الهدف من هذه الجلسات اتخاذ اجراءات تمكن من النهوض بالواقع التربوي في هذه الجهات.وأقر بتواصل الاشكاليات التي تحول دون تطوير النظام التربوي والمرتبطة أساسا باهتراء البنية التحتية للمؤسسات في عدة جهات، مشيرا الى أن وزارة التربية ستنفذ برنامجا لتأهيل البنية التحتية للمدارس والمعاهد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبدعم من الشركاء الماليين لتونس.وأشار وزير التربية الى أن ظهور جائحة كورونا أدى الى تعطل انجاز بعض المشاريع الخاصة بتأهيل البنية التحتية في المؤسسات التربوية.وذكر أن عدد الوفايات من الاطار التربوي نتيجة تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا المستجد قد بلغ 38 حالة، ووصل عدد الاصابات في الوسط التربوي وصل الى 7887 حالة منذ انطلاق السنة الدراسية، مشيرا الى أن 6111 حالة منهم تماثلت للشفاء.وعلى صعيد آخر، وصف وزير التربية ظاهرة الانقطاع المدرسي ب"الخطر الداهم" الذي يهدد استقرار المجتمع، لافتا الى أنه لا يمكن لوزارة التربية أن توفر الحلول لهذه الظاهرة الا ضمن مقاربة تدمج كافة الوزارات والهياكل.وأشار الى أن الاحصائيات تشير الى أن تونس تسجل سنويا انقطاع ما بين 90 ألف و100 ألف منقطع منهم قرابة 40 ألفا لا يقع ادماجهم في التكوين المهني وسوق الشغل، معتبرا أن مكافحة الانقطاع يجب أن تستند الى اقرار حلول تعالج المهددين بالانقطاع عن الدراسة وكذلك تمكن من اعادة ادماج المغادرين لمقاعد الدراسة.