بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تتخطى الالمانية اندريا بيتكوفيتش وتصعد الى الدور الثاني

وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا الى الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، اثر فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) يوم الاثنين.
وستواجه انس جابر في الدور الثاني المقرر يوم الاربعاء السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129 عالميا بعد ترشحها على حساب اليابانية مايو هيبي المصنفة 176 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).
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وستواجه انس جابر في الدور الثاني المقرر يوم الاربعاء السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129 عالميا بعد ترشحها على حساب اليابانية مايو هيبي المصنفة 176 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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