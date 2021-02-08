بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تتخطى الالمانية اندريا بيتكوفيتش وتصعد الى الدور الثاني

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا الى الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، اثر فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) يوم الاثنين.وستواجه انس جابر في الدور الثاني المقرر يوم الاربعاء السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129 عالميا بعد ترشحها على حساب اليابانية مايو هيبي المصنفة 176 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).