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الرابطة 2 - المج 3 و4 - نتائج مقابلات الجولة الثانية

Publié le Dimanche 07 Février 2021 - 16:33 قراءة: 1 د, 24 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:


- المجموعة الثالثة


في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مستقبل قابس 2-1

في بن عروس

سبورتينغ بن عروس - امل جربة 1-0

الترتيب

1- القلعة الرياضية 4 2

2- امل جربة 3 2

- مستقبل قابس 3 2

- سبورتينغ بن عروس 3 2

5- نادي منزل بوزلفة 2 2

6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2

- المجموعة الرابعة

في جرجيس

الترجي الجرجيسي - مستقبل المحمدية 1-0

في القصرين

مستقبل القصرين - النجم الرادسي 1-1

في حمام سوسة

امل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0

الترتيب

1- النجم الرادسي 4 2

- امل حمام سوسة 4 2

3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2

- الترجي الجرجيسي 3 2

5- مستقبل المحمدية 1 2

- مستقبل القصرين 1 2



السبت 6 فيفري

- المجموعة الاولى

في قربة

النادي القربي - جمعية جربة 2-0

في السبيخة

مستقبل السبيخة - جندوبة الرياضية 1-1

في مدنين

اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف 2-0

الترتيب

1- اولمبيك مدنين 6 2

2- النادي القربي 4 2

3- نادي حمام الانف 3 2

4- جندوبة الرياضية 2 2

5- مستقبل السبيخة 1 2

6- جمعية جربة 0 2



- المجموعة الثانية

في صفاقس 2 مارس

الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة 1-0

في منزل نور

كوكب منزل نور- الملعب القابسي 0-0

في مساكن

هلال مساكن - مستقبل وادي الليل 2-0

الترتيب

1- الملعب القابسي 4 2

2- مستقبل وادي الليل 3 2

- قوافل قفصة 3 2

- هلال مساكن 3 2

- الملعب الصفاقسي 3 2

6- كوكب منزل نور 1 2

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