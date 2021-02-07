الرابطة 2 - المج 3 و4 - نتائج مقابلات الجولة الثانية

وات -

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:في صفاقس 2 مارسسكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0في القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - مستقبل قابس 2-1في بن عروسسبورتينغ بن عروس - امل جربة 1-01- القلعة الرياضية 4 22- امل جربة 3 2- مستقبل قابس 3 2- سبورتينغ بن عروس 3 25- نادي منزل بوزلفة 2 26-سكك الحديد الصفاقسي 1 2في جرجيسالترجي الجرجيسي - مستقبل المحمدية 1-0في القصرينمستقبل القصرين - النجم الرادسي 1-1في حمام سوسةامل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيد 2-01- النجم الرادسي 4 2- امل حمام سوسة 4 23- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2- الترجي الجرجيسي 3 25- مستقبل المحمدية 1 2- مستقبل القصرين 1 2في قربةالنادي القربي - جمعية جربة 2-0في السبيخةمستقبل السبيخة - جندوبة الرياضية 1-1في مدنيناولمبيك مدنين - نادي حمام الانف 2-01- اولمبيك مدنين 6 22- النادي القربي 4 23- نادي حمام الانف 3 24- جندوبة الرياضية 2 25- مستقبل السبيخة 1 26- جمعية جربة 0 2في صفاقس 2 مارسالملعب الصفاقسي - قوافل قفصة 1-0في منزل نوركوكب منزل نور- الملعب القابسي 0-0في مساكنهلال مساكن - مستقبل وادي الليل 2-01- الملعب القابسي 4 22- مستقبل وادي الليل 3 2- قوافل قفصة 3 2- هلال مساكن 3 2- الملعب الصفاقسي 3 26- كوكب منزل نور 1 2