الرابطة 2 - المج 3 و4 - نتائج مقابلات الجولة الثانية

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
- المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مستقبل قابس 2-1
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - امل جربة 1-0
الترتيب
1- القلعة الرياضية 4 2
2- امل جربة 3 2
- مستقبل قابس 3 2
- سبورتينغ بن عروس 3 2
5- نادي منزل بوزلفة 2 2
6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
- المجموعة الرابعة
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - مستقبل المحمدية 1-0
في القصرين
مستقبل القصرين - النجم الرادسي 1-1
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0
الترتيب
1- النجم الرادسي 4 2
- امل حمام سوسة 4 2
3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2
- الترجي الجرجيسي 3 2
5- مستقبل المحمدية 1 2
- مستقبل القصرين 1 2
السبت 6 فيفري
- المجموعة الاولى
في قربة
النادي القربي - جمعية جربة 2-0
في السبيخة
مستقبل السبيخة - جندوبة الرياضية 1-1
في مدنين
اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف 2-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 6 2
2- النادي القربي 4 2
3- نادي حمام الانف 3 2
4- جندوبة الرياضية 2 2
5- مستقبل السبيخة 1 2
6- جمعية جربة 0 2
- المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس
الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة 1-0
في منزل نور
كوكب منزل نور- الملعب القابسي 0-0
في مساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل 2-0
الترتيب
1- الملعب القابسي 4 2
2- مستقبل وادي الليل 3 2
- قوافل قفصة 3 2
- هلال مساكن 3 2
- الملعب الصفاقسي 3 2
6- كوكب منزل نور 1 2
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
- المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة 0-0
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مستقبل قابس 2-1
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - امل جربة 1-0
الترتيب
1- القلعة الرياضية 4 2
2- امل جربة 3 2
- مستقبل قابس 3 2
- سبورتينغ بن عروس 3 2
5- نادي منزل بوزلفة 2 2
6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
- المجموعة الرابعة
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - مستقبل المحمدية 1-0
في القصرين
مستقبل القصرين - النجم الرادسي 1-1
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0
الترتيب
1- النجم الرادسي 4 2
- امل حمام سوسة 4 2
3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2
- الترجي الجرجيسي 3 2
5- مستقبل المحمدية 1 2
- مستقبل القصرين 1 2
السبت 6 فيفري
- المجموعة الاولى
في قربة
النادي القربي - جمعية جربة 2-0
في السبيخة
مستقبل السبيخة - جندوبة الرياضية 1-1
في مدنين
اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف 2-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 6 2
2- النادي القربي 4 2
3- نادي حمام الانف 3 2
4- جندوبة الرياضية 2 2
5- مستقبل السبيخة 1 2
6- جمعية جربة 0 2
- المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس
الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة 1-0
في منزل نور
كوكب منزل نور- الملعب القابسي 0-0
في مساكن
هلال مساكن - مستقبل وادي الليل 2-0
الترتيب
1- الملعب القابسي 4 2
2- مستقبل وادي الليل 3 2
- قوافل قفصة 3 2
- هلال مساكن 3 2
- الملعب الصفاقسي 3 2
6- كوكب منزل نور 1 2
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220105