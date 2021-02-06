أريانة: تراجع ملحوظ في عدد حالات الايواء بالمستشفيات لمرضى "كوفيد- 19"

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سجّلت اللّجنة الجهوية لمتابعة الوضع الوبائي بولاية أريانة، تراجعا ملحوظا في عدد حالات الايواء بالمستشفيات لمرضى "كوفيد-19" أصيلي الجهة، سواء بأقسام الانعاش او بأجنحة الاكسيجين، حيث بلغ عدد المقيمين الى غاية 04 فيفري الجاري، 14 شخصا من بينهم 3 أشخاص بقسم الانعاش، و11 شخصا يخضعون للتنفس عبر أجهزة الاكسيجين.وحسب آخر تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة، أمس الجمعة، حول متابعة قبول مرضى "كوفيد-19" القادمين من مختلف جهات الجمهورية بمستشفى عبد الرحمان مامي والمستشفى الميداني بالمنزه التابع له، فقد بلغ عدد الاسرة المشغولة بقسم الانعاش بمستشفى مامي الى حد الان 15 سريرا من جملة 20 سريرا متوفرا، اي بنسبة امتلاء بلغت 75 بالمائة.اما المستشفى الميداني بالمنزه، والذي يتوفر على 26 سرير انعاش، فقد بلغت نسبة الامتلاء به 50 بالمائة الى حد الان، بوجود 13 سريرا مشغولا و13 سريرا شاغرا.وبخصوص أقسام التنفس عبر أجهزة الاكسيجين بكل من مستشفى مامي والمستشفى الميداني بالمنزه، فقد شهدت نسب الامتلاء تراجعا طفيفا مقارنة بشهر جانفي الفارط، حيث بلغت بالجناح رقم "2" للاكسيجين بمستشفى مامي 78 بالمائة، بوجود 07 أسرة مشغولة و06 أسرة شاغرة من جملة 13 سريرا متوفرا.وبلغت هذه النسبة بالجناح "ب" بنفس المستشفى، 5ر87 بالمائة بوجود 14 سريرا مشغولا و02 اسرة شاغرة من جملة 16 سريرا متوفرا، فضلا عن تسجيل نسبة امتلاء بالجناح "د" قدرت بنحو 84 بالمائة، بوجود 10 اسرة مشغولة وسريرين شاغرين من جملة 12 سريرا متوفرا.وبلغت نسبة الامتلاء بالجناح المخصص للتنفس عبر أجهزة الاكسيجين بالمستشفى الميداني بالمنزه 45 بالمائة، حيث بلغ عدد الاسرة المشغولة به الى حد الان 36 سريرا، والشاغرة 44 سريرا، من جملة 80 سريرا متوفرا.يشار الى أن الجهة سجلت إجمالي 9574 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" وذلك منذ انتشار الجائحة، منها 288 حالة وفاة الى حدود يوم 05 فيفري الجاري.