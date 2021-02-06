قبلي: تواصل إنجاز عدد من المشاريع لدعم البنية التحتية للطرقات باعتمادات جملية تفوق 9 ملايين دينار

وات -

قال المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بقبلي، سمير عثماني، اليوم السبت، أن مصالح الإدارة تواصل انجاز عددا من المشاريع الرامية لدعم البنية التحتية للطرقات بالجهة، باعتمادات جملية تفوق 9 ملايين دينار، وذلك رغم الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد.وأوضح عثماني، في تصريح لـ(وات)، أن عددا من المشاريع المبرمجة لهذه السنة، شهدت تأخيرا بسبب تداعيات فترة الحجر الصحي التي تم إقرارها للحد من تفشي فيروس "كورونا"، والتي تزامنت مع مرحلة الاعلان عن طلبات العروض وإبرام الصفقات من قبل الادارات العمومية.وبيّن المصدر ذاته، انه ورغم هذا التأخير، فانه قد تم الانطلاق في انجاز عديد المشاريع باعتمادات جملية تقدر بـ9 فاصل 5 مليون دينار، تشمل التدخلات على المسالك الريفية، والطرقات المرقمة على طول 56 كلم.ومن أهم هذه المشاريع، إنشاء منشأة مائية على الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى واد قياس بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي بكلفة قدرت بـ1 مليون دينار، وقد حققت اشغال هذا المشروع التي انطلقت منذ شهر جويلية الفارط تقدما بنسبة قدرت بـ20 في المائة.وتشمل هذه المشاريع، أيضا، تعبيد 3 مسالك فلاحية هامة، وهي المسلك الرابط بين قرية طمبار ومدينة سوق الاحد مرورا بنقة وشوشة نقة على طول 10 فاصل 4 كلم وبكلفة تناهز 1 فاصل 2 مليون دينار، إضافة الى مسلك الحسي بدوز على طول 3 كلم، الى جانب مسلك المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية على طول 11 كلم باعتمادات جملية بين هذين المسلكين قدرت بـ1 فاصل 3 مليون دينار.وتواصل الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان، كذلك، انجاز برنامج تدعيم المسالك الريفية لسنة 2020، والذي شمل 4 مسالك على طول 15 كلم بكلفة قدرت بـ1 فاصل 5 مليون دينار، موزعة على مسلك مزرع ناجي من معتمدية قبلي الشمالية، ومسلك بشري فطناسة من معتمدية سوق الاحد، اضافة الى الكليبية الشكرية من معتمدية قبلي الجنوبية، ومسلك نويل زعفران من معتمدية دوز الجنوبية.وقد تم اعطاء الاذن للمقاولات المنجزة خلال شهر جانفي المنقضي للشروع في تنفيذ هذه المشاريع التي من المؤمل استكمالها منتصف السنة الجارية.وفي ذات السياق، تم الانطلاق في تدعيم الطريق الجهوية 211 ، الرابطة بين مسلك ام الشياه وقرية قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية على طول 15 كلم وبكلفة تناهز 800 الف دينار، مع التدخل ضمن برنامج صيانة الطرقات المرقمة لاصلاح اجزاء من الطريق الوطنية عدد 16 بمدخل معتمدية سوق الاحد من جهة ولاية قفصة بكلفة 200 الف دينار، واصلاح التغليف السطحي لعدد من الطرقات ومعالجة النقاط الزرقاء والسوداء والمنشات المائية باعتمادات قدرت بـ600 الف دينار.وفي إطار البرنامج الجهوي للتنمية الممول من المجلس الجهوي، تم التدخل لتهيئة الطرقات بعديد الاحياء بكافة معتمديات الولاية بكلفة فاقت 3 ملايين دينار، فضلا عن ايلاء عناية خاصة لبرنامج الوزارة للسلامة المرورية، عبر التدخل لتركيز معدات للسلامة على شبكة الطرقات المرقمة بكلفة ناهزت 400 الف دينار، مع تخصيص اعتمادات مماثلة لانجاز التشوير الافقي والعمودي للكثير من الطرقات، ووضع العلامات المرورية وزلاقات الامان.وتواصل مصالح المندوبية، وفق تأكيد الجهوي للتجهيز والاسكان، انجاز تدخلاتها العادية في مجال صيانة الطرقات وتنظيف حواشيها، مع تنظيف مجاري الاودية ومن أهمها الحملة الكبيرة التي تم انجازها على الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس.