الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تدعو الى التثبت من مصدر الرسائل الالكترونية إثر رصد حملة تصيّد جديدة

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دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات إلى الرفع من درجة الحذر والتثبت من مصداقية مصدر الرسائل الالكترونية، وذلك على إثر رصد حملة تصيّد جديدة بصدد الانتشار في الفضاء السيبرني الوطني.ودعت في بلاغ لها الجمعة، الى ضرورة الاتصال بمركز النداء الخاص بمزود خدمة الأنترنات المعني بإسداء الخدمة والتأكد من عدم استعمال أخطاء كتابية أو أخطاء إملائية أو تعبيرات غير ملائمة في الرسالة الالكترونية التي تم تلقيها باعتبارها من التقنيات المعتمدة من قبل القراصنة.وفي حال وجود شك في مصداقية الرسالة، دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية الى عدم فتح الرابط أو الملف المصاحب للرسالة، إضافة الى اجتناب الرد عنها وحذفها على الفوروتتمثل حملة التصيّد الجديدة في حث القراصنة، المبحرين على الشبكة، على الإدلاء بمعطياتهم الخاصة (ارقام بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة البنكية أو بطاقة الدفع الاكتروني وكلمات العبور وغيرها ..)، مدّعين أنه في حال عدم الإدلاء بالمعطيات المطلوبة، فإنه سيتم إيقاف عمل البريد الالكتروني الخاص بهم.