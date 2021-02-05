الرابطة الأولى لكرة القدم: تعيين حكام الجولة الثالثة عشر

وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين حكام الجولة الثالثة عشر لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور جميع مقابلاتها يوم الأحد دون حضور جمهور.
وفيما يلي تعيين حكام المباريات
في ملعب المتلوي:/ س13
نجم المتلوي - الترجي الرياضي التونسي
الحكم : عامر شوشان
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس / س14
النادي الرياضي الصفاقسي - مستقبل الرجيش
الحكم : محمد فني
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة/ س14
الأولمبي الباجي - النجم الرياضي الساحلي
الحكم : نعيم حسني
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت / س14
النادي الرياضي البنزرتي - اتحاد بن قردان
الحكم : هيثم القصعي
في الملعب البلدي بسليمان // س14
مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري
الحكم : وليد البناني
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين // س14
اتحاد تطاوين - شبيبة القيروان
الحكم : مجدي بالحاج علي
في الملعب الأولمبي بالمنزه / س15
النادي الافريقي - الملعب التونسي
الحكم : نصر الله الجوادي
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وفيما يلي تعيين حكام المباريات
في ملعب المتلوي:/ س13
نجم المتلوي - الترجي الرياضي التونسي
الحكم : عامر شوشان
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس / س14
النادي الرياضي الصفاقسي - مستقبل الرجيش
الحكم : محمد فني
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة/ س14
الأولمبي الباجي - النجم الرياضي الساحلي
الحكم : نعيم حسني
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت / س14
النادي الرياضي البنزرتي - اتحاد بن قردان
الحكم : هيثم القصعي
في الملعب البلدي بسليمان // س14
مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري
الحكم : وليد البناني
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين // س14
اتحاد تطاوين - شبيبة القيروان
الحكم : مجدي بالحاج علي
في الملعب الأولمبي بالمنزه / س15
النادي الافريقي - الملعب التونسي
الحكم : نصر الله الجوادي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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