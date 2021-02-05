الرابطة الأولى لكرة القدم: تعيين حكام الجولة الثالثة عشر

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين حكام الجولة الثالثة عشر لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور جميع مقابلاتها يوم الأحد دون حضور جمهور.في ملعب المتلوي:/ س13نجم المتلوي - الترجي الرياضي التونسيالحكم : عامر شوشانفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس / س14النادي الرياضي الصفاقسي - مستقبل الرجيشالحكم : محمد فنيفي ملعب بوجمعة الكميتي بباجة/ س14الأولمبي الباجي - النجم الرياضي الساحليالحكم : نعيم حسنيفي ملعب أحمد البصيري ببنزرت / س14النادي الرياضي البنزرتي - اتحاد بن قردانالحكم : هيثم القصعيفي الملعب البلدي بسليمان // س14مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيريالحكم : وليد البنانيفي ملعب نجيب الخطاب بتطاوين // س14اتحاد تطاوين - شبيبة القيروانالحكم : مجدي بالحاج عليفي الملعب الأولمبي بالمنزه / س15النادي الافريقي - الملعب التونسيالحكم : نصر الله الجوادي