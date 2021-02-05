توزر: إتمام الإجراءات الخاصة بانطلاق حملات التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19"

وات -

نظرت جلسة العمل المنعقدة بعد ظهر امس الخميس بمقر ولاية توزر، في آخر استعدادات الجهة للانطلاق في حملات التلقيح ضد كوفيد 19 وتم وفق ما ذكره ل(وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني، الاتفاق النهائي على المراكز التي ستوضع على ذمة المصالح الصحية للقيام بحملات التطعيم.وقد تم اختيار القرية الحرفية كمركز جهوي، أما المراكز المحلية في المعتمديات فقد وقع اختيار قاعة الملعب البلدي القديم بنفطة، وقاعة بلدية دقاش، وقاعة بلدية تمغزة، ودار الشباب بحامة الجريد، وفي حزوة تم اختيار فضاء جديد غير مستغل بالمستشفى المحلي، وقد انطلقت عملية تجهيز هذه القاعات والمتعلقة خاصة بالمبردات، واوضح أن الدفعة الأولى من التطعيم من المتوقع ان تصل يوم 15 فيفري الجاري.كما تم ضبط القائمات الأولية للراغبين في القيام بالتلقيح وخاصة بالنسبة الى كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة الذين ستكون لهم الأولوية في حملات التلقيح.وأضاف ذات المصدر، فيما يتعلق بالوضع الوبائي بالجهة، أن عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس انخفض الى 287 حالة فقط بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الشفاء الى 4357 حتى الآن و84 حالة وفاة من جملة 4638 إصابة منذ بداية انتشار الوباء.وكانت المصالح الصحية تلقت نتائج 80 تحليلا مخبريا مساء الخميس كشفت عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ويقيم حاليا شخصان في قسم الإنعاش الطبي و4 اشخاص في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر و 4 اشخاص في مستشفى نفطة و3 اشخاص في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش.