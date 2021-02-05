حزب "الوطد الموحد" يدين "المساعي المحمومة لتعطيل كشف الحقيقة في قضايا الاغتيال السياسي"

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بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الشهيد شكري بلعيد، جدد حزب "الوطد الموحد" التمسك بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال مدينا ما اعتبره "مساع محمومة لأطراف الحكم وعلى رأسها حركة النهضة للهيمنة على القضاء وتعطيل مسار كشف الحقيقة في كل القضايا المتعلقة بالارهاب وعلى رأسها قضايا الاغتيال السياسي".وذكر حزب "الوطد الموحد" في بيان له اليوم الجمعة بأن الشهيد شكري بلعيد استشهد في مسار الصراع بين قوى الثورة المنحازة لمصالح الفئات الشعبية ولسيادة تونس وحماية أمنها، وبين المشروع المعادي لأهدافها والساعي إلى العودة لمربعات الديكتاتورية بالتضييق على الحريات وملاحقة الناشطين من الشباب المحتج، ومن المناضلين من اجل الحرية والديمقراطية.كما جاء في البيان أن إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال بلعيد، يأتي في ظل "تفاقم أزمة الائتلاف الرجعي الحاكم وفشل منظومة الحكم في الاستجابة لمطالب الشعب وتطلعاته".وأكد الحزب أن الوفاء للشهيد شكرى بلعيد و كل شهداء الوطن يستوجب الوقوف مع شباب تونس وقواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف ثورتهم، داعيا مناضلاته ومناضليه وكل القوى الوطنية الحية الى الانخراط في التحركات الاحتجاجية، والمشاركة في مسيرة السبت بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد.يشار الى ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ،عقدت عددا من الندوات الصحفية تطرقت خلالها الى ما اصبح يعرف "بالجهاز السري لحركة النهضة" والذي تتهمه الهيئة بالتخطيط لاغتيال الشهيدين كما تم توجيه التهم الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بالحركة وفق ما صرح به اعضاء من هيئة الدفاع.وكان الأمين العام لحزب "الوطد الموحد" شكري بلعيد تعرض في صباح يوم 6 فيفري 2013، بينما كان يغادر منزله الكائن بجهة المنزه السادس، الى إطلاق نار على يد مسلحين اردته قتيلا، ليكون شهيد أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد ثورة 2011، تلتها عملية ثانية في السنة ذاتها يوم 25 جويلية وراح ضحيتها عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي .